Россия и Уругвай разыграют первое место в квартете А на ЧМ-2018. Матч состоится 25 июня, в 17.00.

Россияи Уругвай разыграют первое место в квартете А на ЧМ-2018. Матч состоится 25июня, в 17.00.Состязание пройдетна "Самара Арене". У обеих команд в копилке уже по две победы. Но если мы разнеслиСаудовскую Аравию со счетом 5:0 и обыграли Египет (3:1), то уругвайцы в игре сЕгиптом смогли выиграть лишь на 90-й минуте со счетом 1:0 и не смогли забитьбольше одного гола саудовцам. Поэтому российским футболистамв поединке с южноамериканцами хватит и ничьей.Сборная России сыграет безАлана Дзагоева, передает А вот у наших соперников – в избытке звезд мирового масштаба. ЛуисСуарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин, Кристиан Стуани – все они лидеры своихклубов. К тому же Луис Суарес и Эдинсон Кавани – лучшие бомбардиры в историисборной. Один Суарес, известный своей любовью куснуть конкурента, можетстать для подопечных Станислава Черчесова большой проблемой.Материал дополняется