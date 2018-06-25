Россия
и Уругвай разыграют первое место в квартете А на ЧМ-2018. Матч состоится 25
июня, в 17.00.
Россия
и Уругвай разыграют первое место в квартете А на ЧМ-2018. Матч состоится 25
июня, в 17.00.
Состязание пройдет
на "Самара Арене". У обеих команд в копилке уже по две победы. Но если мы разнесли
Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и обыграли Египет (3:1), то уругвайцы в игре с
Египтом смогли выиграть лишь на 90-й минуте со счетом 1:0 и не смогли забить
больше одного гола саудовцам. Поэтому российским футболистам
в поединке с южноамериканцами хватит и ничьей.
Сборная России сыграет без
Алана Дзагоева, передает А вот у наших соперников – в избытке звезд мирового масштаба. Луис
Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин, Кристиан Стуани – все они лидеры своих
клубов. К тому же Луис Суарес и Эдинсон Кавани – лучшие бомбардиры в истории
сборной. Один Суарес, известный своей любовью куснуть конкурента, может
стать для подопечных Станислава Черчесова большой проблемой.
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