Контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко последнее время заметно активизировались. За этот месяц они уже дважды провели телефонные переговоры, причем состоялись они по инициативе лидера Незалежной. По словам политолога Янины Соколовской, звонки Порошенко Путину – это не унижение, а производственная необходимость.

Контакты между президентами России и Украины ВладимиромПутиным и Петром Порошенко последнее время заметно активизировались. За этотмесяц они уже дважды провели телефонные переговоры, причем состоялись они поинициативе лидера Незалежной. По словам политолога Янины Соколовской, звонкиПорошенко Путину – это не унижение, а "производственнаянеобходимость".По ее словам, президент Украины должен звонить главероссийского государства для упрощения помилования осужденных на территорииРоссии украинцев. "Нам надо призвать Петра Порошенко еще раз или несколько разпозвонить Владимиру Путину и добиться освобождения наших заложников", -заявила политолог в эфире телеканала "112 Украина".Соколовская полагает, что единственная возможность добитьсяосвобождения граждан Незалежной – постоянные контакты между двумя лидерами.Политолог заявила, что ничего унизительного в поведении украинского лидера нет."Это не шутки, это жизни людей", – добавила она.Первый в этом месяце телефонный разговор между главамигосударств состоялся 9 июня по инициативе Порошенко. Пресс-служба Кремлясообщала, что президенты, помимо прочего, обсудили судьбу арестованных наУкраине российских журналистов. Была достигнута договоренность, чтоуполномоченные по правам человека обеих стран посетят граждан Незалежной,которые находятся в российских тюрьмах, и наоборот.Спустя почти две недели, 21 июня, между лидерами состоялсявторой телефонный разговор. Тема все та же – освобождение заключенных. Каксообщила пресс-служба Порошенко, он просил Путина допустить к осужденному вРоссии за терроризм режиссеру Олегу Сенцову уполномоченного по правам человекана Украине Людмилу Денисову.Казалось, что процесс вот-вот сдвинется с мертвой точки,однако этому мешают несогласованность действий и выдвижение новых условий. Обэтом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посетовал, чтоодно из посещений заключенного в России должно было состояться в Омске. однакоДенисова туда не приехала, из-за чего интересы Киева пришлось представлятьукраинскому дипломату.Теперь, отметил представитель президента, должен состоятьсяответный визит: уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москальковадолжна прибыть в Незалежную. "Но все равно происходит некий обменусловиями, что затрудняет этот процесс, а главное – затягивает его повремени", – добавил Песков, подчеркнув, что несмотря на это, работавсе-таки продолжается.