Сборная России по футболу проиграла Уругваю последний матч группового этапа чемпионата мира 2018. Встреча завершилась со счетом 0:3. Отечественные болельщики пали духом. Среди звезд отечественного шоу-бизнеса, как оказалось, много болельщиков. Теперь свои горестные мысли по поводу поражения они высказывают в соцсетях.

Сборная России по футболу проиграла Уругваю последний матчгруппового этапа чемпионата мира 2018. Встреча завершилась со счетом 0:3. Отечественныеболельщики пали духом. Среди звезд отечественного шоу-бизнеса, как оказалось, много болельщиков. Теперь свои горестные мысли по поводу поражения онивысказывают в соцсетях.Российская актриса Анна Хилькевич, известная благодаря роли впопулярном сериале "Универ. Новая общага" ждет второго ребенка. Беременнаязвезда болела за наших ребят в летнем кафе.Артистка опубликовала в своем микроблоге фотоотчет с местасобытий. Девушка так хотела помочь нашим ребятам, что разрисовала лицо флагами Уругваяи России. Под рисунками она написала желаемый счет игры 2-4 в пользу команды Станислава Черчесова. "Ррррррребят, ну вы что😭😂 Россия 🇷🇺 впереееееееед🤞🏼🤞🏼🤞🏼", – подписала она снимок.Не остался в стороне от волнующего события юморист и шоуменПавел Воля. Вместе с супругой чемпионкой мира по гимнастике Ляйсан Утяшевой онсмотрел трансляцию путешествуя на речном трамвайчике по Москве-реке. "Блин, нуребята, ну не очень, ну пожалуйста!" – взмолился Павел в Instagram Stories. "Ну,зато красивую Москву никто не отменял. Плывем, смотрим. Ребят давай!", -успокоил сам себя шоумен.Телеведущий Андрей Малахов так расстроился, что с горя купилсебе калорийный пломбир. "3:0 Прощай, сушка и ABS", – написал Андрей в Stories Instagram. Отметим,что "сушка" – это спортивный термин означающий способ максимального уменьшенияжировой ткани в организме, для получения рельефных мышц, а "ABS" – этотренировка направленная на проработку пресса и спины. Судя по всему, ведущийтак опечалился, что решил вдоволь наесться и отрастить себе пузико.Певица Глюкоза не могла сдержать эмоций. Артистка также опубликовалаStories в формате видео в своем микроблоге. Знаменитость смотрит чемпионат потелевизору и громко комментирует происходящее: "Блин! Нет!", – кричит Глюкоза. "Слышите,даже попугай Кузя возмущен", – отметила звезда.Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова смотрела трансляцию воткрытой веранде ресторана. "Мы грустим. Все грустят!", – прокомментировала поражениенаших футболистов красотка в Stories Instagram.