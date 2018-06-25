Звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. Супруги пришли на шоу Прямой эфир телеканала Россия 1, чтобы бросить друг в друга грязью.

Звезда 90-х Роман Жуковразводится с женой Еленой. Супруги пришли на шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия1", чтобы бросить друг в друга грязью.У Жуковых взаимныхупреков оказалось столько, что хватило на две передачи. В первом выпуске выяснилось,что Елена не против оставить детей с мужем и уехать в Америку. Женщинапланирует заняться своей личной жизнью.Эти словаЖуковой зацепили возлюбленную певца Вадима Казаченко Ирину Аманти, которая былаприглашена в качестве эксперта. "Главная фраза, которую надо было выловитьиз ее рассказа: "готова оставить детей" и, наверное, "готовауехать с молодым любовником", который ближе ей по возрасту", –отметила возлюбленная Казаченко. "Покажите Юру уже, Елена! ПокажитеЮру!" – разоблачила Жукову Аманти.Загадочного любовникапоказали во втором выпуске. Им оказался выпускник "Фабрики звезд" 33-летний Юрий Титов. "Явот сегодня здесь, чтобы защитить эту красивую женщину. Я не любовник, как кто-то здесь сказал, потому что ядорогу Роману не переходил, так как Леночка год была одна", – отметил певец.Титовзаметил, что знаком с Жуковой два с половиной года и ни разу не видел ее пьяной."Лена всегда свежа, Лена всегда с укладкой, блестящими глазами", – добавил он.Известие о любовнике Романа ничуть не расстроило. Он уже давно для себя решил, чтоготов к новым отношениям. Жуков уже определился – новой возлюбленной должно быть неболее 25 лет. Для того чтобы стать более привлекательным у противоположногопола он ходит к косметологу и делает уколы красоты.Мать ЮрияТитова Жанна пришла на съемочную площадку, чтобы поддержать Елену. "Мой сын иЛенуся всего– навсего коллеги", – заметила женщина. Она добавила, что была бырада стать бабушкой для детей Жукова и свекровью для Лены, но она уверена, чторазвода не будет так как Роман и Елена должны быть вместе из-за детей. Близкиеи друзья пары также просят супругов одуматься, ведь у них большая семья.