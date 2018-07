Ниже некуда, смешно и странно: так пользователи соцсетей отреагировали на чересчур светское поведение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Во время поездки в реабилитационный центр в Ноттингемшире глава правительства поклонилась принцу Уильяму, но при этом слегка перестаралась.

Ниже некуда, смешно и странно: так пользователи соцсетей отреагировали на чересчур светское поведение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает телеканал "Россия 24". Во время поездки в реабилитационный центр в Ноттингемшире глава правительства поклонилась принцу Уильяму, но при этом слегка перестаралась.Как отметило издание The Independent, даже при соблюдении королевского этикета глубокие размашистые реверансы — это что-то из области "любительских драматических постановок". В конце концов, сейчас не Средневековье. А в Интернете премьеру припомнили и другие подобные случаи выражения глубокого почтения: Терезу Мэй сравнили с жеребенком, делающим первые шаги, и даже с Добби — персонажем из "Гарри Поттера".Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I’ve seen for a while