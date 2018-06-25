Лидеры 16 стран Евросоюза на экстренном саммите по миграции в Брюсселе в воскресенье не достигли никаких практических договоренностей, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Лидеры 16 стран Евросоюза на экстренном саммите по миграции в Брюсселе в воскресенье не достигли никаких практических договоренностей, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес. "Есть только общее понимание, что ответ на вызовы миграции должен быть только общеевропейским", — сказал он, покидая саммит. Слова Санчеса приводит ТАСС.Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что участники встречи выразили общую позицию по борьбе с нелегальной миграцией и укреплению границ ЕС. "Мы все едины в том, что хотим сократить нелегальную миграцию, что хотим защищать наши внешние границы и что несем ответственность по всем темам", — цитирует слова Меркель РИА Новости.Вместе с тем она оговорилась, что искать общеевропейское решение страны ЕС будут там, где это возможно, а где невозможно, "мы хотим объединить желающих и выработать общие рамки для действий".Кроме того, канцлер указала, что Евросоюз должен предусмотреть поддержку для Ливии, чтобы ее береговая охрана работала эффективнее.Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по окончании саммита заявил, что прогресс в решении вопросов миграции возможен уже на саммите ЕС в предстоящий четверг, 28 июня. Нынешнюю встречу он назвал полезной.В свою очередь премьер-министр Греции Алексис Ципрас на неформальном саммите ЕС выдвинул четыре инициативы по борьбе с миграционным кризисом и по политике предоставления убежища. В первую очередь он предложил пересмотреть европейскую систему убежища для мигрантов, продолжить укрепление европейских стран "первого убежища", предусмотреть поддержку стран транзита и происхождения беженцев и заменить Frontex силами Европейской пограничной и береговой охраны.