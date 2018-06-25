Разгоряченно начали экстренный, неформальный, рабочий, подготовительный - как его только ни называют - саммит лидеры стран Евросоюза в Брюсселе. Накануне разминочными ударами обменялись президент Франции Макрон и итальянцы: от них - вице-премьер и глава МВД Сальвини.

Автор: Дмитрий КиселёвРазгоряченно начали экстренный, неформальный, рабочий, подготовительный — как его только ни называют — саммит лидеры стран Евросоюза в Брюсселе. Накануне разминочными ударами обменялись президент Франции Макрон и итальянцы: от них — вице-премьер и глава МВД Сальвини.Макрон обвинил Италию во лжи о трудностях с мигрантами и провоцировании политического кризиса в Евросоюзе, а в ответ Сальвини назвал президента Франции "наглым", призвал прекратить оскорбления, а лучше — принять больше мигрантов. То есть разговор идет уже в верхнем регистре. На неформальном саммите в Брюсселе никаких подписаний не ожидается, на то он и неформальный.Но новый премьер Италии Конте явился в Брюссель полный решимости отменить Дублинские соглашения — те, что обязуют принимать мигрантов те страны, куда эти мигранты и прибывают. Италия уже напринималась.Автор: Ася ЕмельяноваЕсли бы не некоторые "детали", это можно было бы назвать обычной школьной экскурсией. Руководство лагеря Chiaramonte Gulfi везет воспитанников в большой город. Постояльцам центра мигрантов "второго уровня" (это значит, что санитарный контроль пройден, отпечатки пальцев сданы) показывают сокровища Сиракуз. Чудо природы — Ухо Дионисия. По одной из легенд тиран Дионисий Первый приказал вырезать эту пещеру, чтобы лучше слушать крики пленных в пыточной камере.Мигрантов рассаживают на мраморных ступенях, откуда, как задумали организаторы лагеря, великая история Сиракуз и начало падения Карфагена в Северной Африке откроется мигрантам во всем величии.Параллели, кто кем и когда был захвачен и почему пал, в наше время лучше не проводить. Итальянцы и так стараются, как могут. И этот вояж и этот обед в обычной траттории — все для того, чтобы мигранты чувствовали себя как дома, не поминали старое."Мы считаем, что можем стать примером для всей Европы. Не нужно бояться тех, кто на тебя не похож. Сиракузы — отличный пример, греческая колония принимала всех", — говорят итальянцы.Против итальянского ризотто — кус-кус от повара из Туниса. День открытых дверей в центре "Дружная семья" — тоже в честь Дня беженца. Итальянцы пробуют "на вкус" чужое, новое и пытаются к этому вкусу привыкнуть, потому что это третье поколение мигрантов никуда не поедет. Зацепок во Франции уже ни у кого нет, получат вид на жительство, через год и останутся.Даже в футбол они уже играют лучше итальянцев. Сразу видно, кто сильнее, выносливее. Эту партию Италия проиграет. С огромным счетом. И речь, как считают многие, не только о футболе."Проблема в цифрах. Мы за четыре года выловили в море 650 лодок. 430 тысяч запросов политического убежища, из которых 130 тысяч еще на рассмотрении. Все это тянется долго, это деньги. И мы не успеваем защищать настоящих беженцев, тех, кто имеет право на убежище по закону всего семь на сто человек! Нужно ограничить количество тех, кто плывет из Ливии, сократить количество погибших в море и ускорить процедуры для тех, кто имеет право остаться. Но мы же не можем принять тут у себя половину Африки, чтобы потом возить их на экскурсии", — заявил Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии.С министром МВД встречаемся через 20 дней после присяги. Пока готовимся к интервью и вешаем микрофон, Маттео Сальвини решает государственные вопросы."Мы их не пустим! Войти в порт Италии просит гуманитарный корабль", — говорит Сальвини.Своего нового министра МВД Италия обожает: популярность – 64%. Никто до него не умел разворачивать корабли с мигрантами в Средиземном море и говорить "нет" Брюсселю и Парижу. Никто не знает, сколько дадут продержаться такому кабинету, но первая и главная проверка на прочность — саммит в Брюсселе, где Италия будет требовать изменить Дублинское соглашение: когда его подписывали, из Ливии еще не бежали в таком масштабе.- Мы почти подобрались к саммиту ЕС. Что хочет получить Италия, которая принимает 170 тысяч беженцев?- Мы хотим конкретики, факты. Ангела Меркель повторяет, что Италию нельзя оставлять одну, французы говорят что мы правы. Все говорят, что мы правы, но никто ничего не делает! У премьера Конте есть мандат подписать любое предложение, если только оно будет конкретным. Если нет, он встанет и попрощается. Конкретное — это деньги, корабли, люди, — подчеркнул Маттео Сальвини.Поводов разозлить левых в ближайшее время будет много — Италия пообещала не только плотно заняться беженцами и гуманитарными кораблями, которые в сговоре с ливийскими трафикантами, но и цыганами. Рим до сих пор не знает, сколько их живет в лагерях: 20, 40 или 100 тысяч, ходят ли дети в школу. Слово "перепись", которое употребил Сальвини, уже перевели как "геноцид". Борьба Италии за свою национальную идентичность мало кого оставляет равнодушным.