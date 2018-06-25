Ряд
известных московских ресторанов, построенных без разрешительных документов,
снесут уже в ближайшее время. Как ранее писали Dni.Ru,
столичные правоохранители и представители общественности всерьез взялись за
рестораторов, нарушающих закон.
Ряд
известных московских ресторанов, построенных без разрешительных документов,
снесут уже в ближайшее время. ,
столичные правоохранители и представители общественности всерьез взялись за
рестораторов, нарушающих закон.
Теперь
руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики
Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Александр Хаминский,
инициировавший в Общественной палате РФ межведомственное обсуждение проблемы,
получил в этом вопросе поддержку Правительства Москвы.
Первые ощутимые
результаты работы проявились при решении проблемы незаконной застройки,
существующей в столичных ресторанах помимо нарушений в сферах пожарной
безопасности, оборота алкогольной продукции и непосредственно
финансово-хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. Наведение порядка на рынке началось с ликвидации в прямом смысле слова опасных для жизни
и здоровья заведений.
Клуб Maybe, размещавшийся
на неприспособленной для этого крыше заводского корпуса, как известно, уже
прекратил свое существование. На очереди – ресторан "Черетто" на Цветном
бульваре, третий этаж которого является самостроем. Особая ситуация с Rose Bar,
в котором разобрали часть крыши векового многоквартирного здания и возвели
всесезонный павильон, и Bamboo.Bar, владельцы которого не только незаконно построили
торговый объект на принадлежащем городу земельном участке, но и неким образом оформили
это сооружение в собственность. Вопрос скорейшей ликвидации таких незаконно
возведенных предприятий общественного питания стоит наиболее остро, поскольку в
таких строениях существует прямая угроза жизни и здоровью граждан.
Руководитель рабочей
группы по вопросам преступности в сфере экономики, общественный деятель Александр
Хаминский проинформировал о несоблюдении в столице положений Постановления
Правительства Москвы № 819-ПП от 11 декабря 2013 года "Об утверждении Положения
о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации
работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования
земельных участков" в отношении объектов недвижимости, созданных в отсутствие
прав на использование земельного участка и разрешения на строительство, мэра
Москвы Сергея Собянина.
После того, как Хаминский довел до столичного
градоначальника эту вопиющую ситуацию с самостроем, к разрешению вопроса
подключился Аппарат Мэра. На прошлой неделе общественный деятель был письменно
проинформирован о завершении подготовки документов для направления в суд
заявления Департамента городского имущества города Москвы. В своем иске ДГИ
Москвы будет требовать признания Rose Bar и Bamboo.Bar самовольной застройкой,
их сноса, освобождения земельных участков, признания права собственности
отсутствующим и признании права собственности города Москвы на эти постройки. А
согласно сложившейся судебной практике можно с уверенностью говорить о том, что
исковые требования Департамента будут удовлетворены.