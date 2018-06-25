Ряд известных московских ресторанов, построенных без разрешительных документов, снесут уже в ближайшее время. Как ранее писали Dni.Ru, столичные правоохранители и представители общественности всерьез взялись за рестораторов, нарушающих закон.

Рядизвестных московских ресторанов, построенных без разрешительных документов,снесут уже в ближайшее время. ,столичные правоохранители и представители общественности всерьез взялись зарестораторов, нарушающих закон.Теперьруководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономикиОбщественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Александр Хаминский,инициировавший в Общественной палате РФ межведомственное обсуждение проблемы,получил в этом вопросе поддержку Правительства Москвы.Первые ощутимыерезультаты работы проявились при решении проблемы незаконной застройки,существующей в столичных ресторанах помимо нарушений в сферах пожарнойбезопасности, оборота алкогольной продукции и непосредственнофинансово-хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. Наведение порядка на рынке началось с ликвидации в прямом смысле слова опасных для жизнии здоровья заведений.Клуб Maybe, размещавшийсяна неприспособленной для этого крыше заводского корпуса, как известно, ужепрекратил свое существование. На очереди – ресторан "Черетто" на Цветномбульваре, третий этаж которого является самостроем. Особая ситуация с Rose Bar,в котором разобрали часть крыши векового многоквартирного здания и возвеливсесезонный павильон, и Bamboo.Bar, владельцы которого не только незаконно построилиторговый объект на принадлежащем городу земельном участке, но и неким образом оформилиэто сооружение в собственность. Вопрос скорейшей ликвидации таких незаконновозведенных предприятий общественного питания стоит наиболее остро, поскольку втаких строениях существует прямая угроза жизни и здоровью граждан.Руководитель рабочейгруппы по вопросам преступности в сфере экономики, общественный деятель АлександрХаминский проинформировал о несоблюдении в столице положений ПостановленияПравительства Москвы № 819-ПП от 11 декабря 2013 года "Об утверждении Положенияо взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организацииработы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использованияземельных участков" в отношении объектов недвижимости, созданных в отсутствиеправ на использование земельного участка и разрешения на строительство, мэраМосквы Сергея Собянина.После того, как Хаминский довел до столичногоградоначальника эту вопиющую ситуацию с самостроем, к разрешению вопросаподключился Аппарат Мэра. На прошлой неделе общественный деятель был письменнопроинформирован о завершении подготовки документов для направления в судзаявления Департамента городского имущества города Москвы. В своем иске ДГИМосквы будет требовать признания Rose Bar и Bamboo.Bar самовольной застройкой,их сноса, освобождения земельных участков, признания права собственностиотсутствующим и признании права собственности города Москвы на эти постройки. Асогласно сложившейся судебной практике можно с уверенностью говорить о том, чтоисковые требования Департамента будут удовлетворены.