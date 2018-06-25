Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая резко ответила на заявление президента Литвы Дали Грибаускайте по поводу вторжения России. Депутат посоветовала главе соседнего государства подключить к своему политическому поведению совесть и мозг.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая резко ответила на заявление президента Литвы Дали Грибаускайте по поводу "вторжения" России. Депутат посоветовала главе соседнего государства подключить к своему политическому поведению совесть и мозг.Некоторые эксперты успели заметить, что русофобия стала практически основной темой для внешнеполитических высказываний официальных лиц прибалтийских стран. В частности, в интервью немецкому изданию Spiegel президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Запад "слишком мягко" относится к России. Также она отметила, что страна готова защищаться в случае "вторжения" России.Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на своем официальном сайте ответила на этот русофобский выпад. "Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению", – заметила депутат.Ирина Яровая отметила, что за словами литовского лидера стоят вовсе не те ценности, которые она хотела бы продемонстрировать. "Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики", – уверена вице-спикер Госдумы."Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма", – подчеркнула Ирина Яровая. Отметим, интервью с президентом Литвы вышло накануне 22 июня, Дня памяти и скорби. Вице-спикер Госдумы понадеялась, что в годовщину начала Великой Отечественной войны сердце и душа литовского народа были наполнены благодатной памятью.