Музей истории ФСБ в Ковровском районе. Экспонаты одного из самых закрытых Управлений впервые демонстрируются жителям районов области.

Музей истории ФСБ в Ковровском районе. Экспонаты одного из самых закрытых Управлений впервые демонстрируются жителям районов области. На первой выставке - истории жизни двух прославленных ветеранов спецслужбы - генерал-майоров госбезопасности Дмитрия Токарева и Петра Кондакова. В военные годы они принимали участие в организации партизанского движения. Среди ценных экспонатов - наградные генеральские сабли образца 1943 года, документы, письма, личные фотографии генералов. Выставка будет открыта до сентября по адресу: посёлок Мелехово, ул. Первомайская, 94. Её смогут посетить все интересующиеся отечественной историей, а также советской военной униформой.