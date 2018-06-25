«Дипломы победителей и призы от МВД России получат подписчики нашего сайта из Хабаровска, Благовещенска и Санкт-Петербурга», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России определило победителей онлайн-викторины "Моя полиция - моя Россия!", посвященной Дню России. Викторина проводилась с 12 по 22 июня на официальном сайте ведомства, где посетителям сайта предлагалось узнать по фотографиям и описаниям к ним регион и город Российской Федерации. По итогам участия в онлайн-викторине победителями стали: Русских Максим Константинович из Хабаровска, Второв Михаил Олегович из Благовещенска, Караваев Валерий Игоревич из Санкт-Петербурга, занявшие соответственно первое, второе и третье места. В ближайшее время победители викторины и призеры, давшие первыми наиболее точные и полные ответы, будут награждены ценными призами и подарками. Церемонии награждения будут проходить в региональных подразделениях МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Подразделения информации и общественных связей территориальных органов МВД России подготовили 36 фотовопросов о достопримечательностях в регионах России, где несут службу сотрудники органов внутренних дел. Фотовопрос, получивший максимальное количество положительных откликов в социальных сетях, был подготовлен коллективом УМВД России по Ивановской области.