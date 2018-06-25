Официант
убил повара в ресторане в подмосковных Химках. Трагедия произошла на
базе Новогорск,
где тренируется сборная России по футболу.
Официант
убил повара в ресторане в подмосковных Химках. Трагедия произошла на
базе "Новогорск",
где тренируется сборная России по футболу.
ЧП случилось днем 24
июня в заведении "Спорт Поинт" на территории олимпийской базы. Тренировки
национальной команды на этой базе проходили как перед стартом ЧМ-2018, так и во
время турнира.
Известно, что
28-летний официант-украинец поссорился с 55-летний поваром. Он убил старшего
коллегу в подсобном помещении ударом ножа в живот.
Подробности страшного
инцидента уточняются. Подозреваемый задержан, передает "Московский комсомолец".
Материал дополняется