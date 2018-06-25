Официант убил повара в ресторане в подмосковных Химках. Трагедия произошла на базе Новогорск, где тренируется сборная России по футболу.

Официантубил повара в ресторане в подмосковных Химках. Трагедия произошла набазе "Новогорск",где тренируется сборная России по футболу.ЧП случилось днем 24июня в заведении "Спорт Поинт" на территории олимпийской базы. Тренировкинациональной команды на этой базе проходили как перед стартом ЧМ-2018, так и вовремя турнира.Известно, что28-летний официант-украинец поссорился с 55-летний поваром. Он убил старшегоколлегу в подсобном помещении ударом ножа в живот.Подробности страшногоинцидента уточняются. Подозреваемый задержан, передает "Московский комсомолец".Материал дополняется