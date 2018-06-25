В условиях надвигающейся жары на столичных стройплощадках примут дополнительные меры безопасности.

Застройщикам порекомендовали заменить спецодежду работников на форму из более легкой ткани светлых тонов, рассказал "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.Кроме того, на стройки будут доставлять дополнительное количество воды и аптечки с необходимыми медикаментами.В течение всей рабочей недели в Москве и области ожидается сухая жаркая погода. К четвергу, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 29 градусов. Дожди вернутся в российскую столицу не раньше 30 июня, но и тогда среднесуточная температура останется выше нормы.