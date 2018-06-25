Предполагаемый насильник задержан. О его появлении во Владимире стало известно в конце прошлой недели. На улице Офицерской была изнасилована 17-летняя девушка. Из центра города несовершеннолетняя шла пешком к своему дому.

Предполагаемый насильник задержан. О его появлении во Владимире стало известно в конце прошлой недели. На улице Офицерской была изнасилована 17-летняя девушка. Из центра города несовершеннолетняя шла пешком к своему дому. Незнакомый мужчина её преследовал. На Офицерской других прохожих не было, злоумышленник затащил одиннадцатиклассницу в кусты, и угрожая физической расправой совершил изнасилование. Следком сообщает, что школьница из благополучной семьи. Она рассказала всё родителям и те обратились в правоохранительные органы. Предполагаемого преступника задержали в Юго-Западном районе Владимира. Это 33-летний местный безработный. Пока он в статусе подозреваемого. И со слов матери, с 14 лет наблюдался у психиатра. Удастся ли ему избежать колонии - говорить пока рано. Девушке предложена помощь психолога.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: Понятно, что требуется проведение комплексной судмедэкспертизы фигуранту, поскольку после общения с ним следователь пришёл к однозначному выводу о том, что не всё в порядке у молодого человека с психикой.