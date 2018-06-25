Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт после разгромной победы своих подопечных во втором туре чемпионата мира над Панамой (6:1) признался, что остался недоволен пропущенным голом. Он объяснил это тем, что разница мячей в таблице играет важную роль.

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт после разгромной победы своих подопечных во втором туре чемпионата мира над Панамой (6:1) признался, что остался недоволен пропущенным голом. Он объяснил это тем, что разница мячей в таблице играет важную роль."Мне очень приятна наша победа с таким разгромным счетом. В первой половине игры на поле было много интересных идей и команда играла достаточно слаженно, — приводит слова англичанина РИА Новости. – Но мне не понравилось то, что мы все-таки ошиблись и пропустили гол"."Впрочем, даже в такой ситуации мне тяжело критиковать футболистов после победы, тем более добытой в такую жару. Игроки справились с давлением. Сейчас необходимо отпраздновать победу и потом готовиться к следующим играм".Напомним, что победа над Панамой гарантировала английской сборной наравне с командой Бельгии выход из группы "G". В заключительном туре именно эти команды оспорят первую строчку в таблице.