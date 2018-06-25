Министр труда и социальной защиты Максим Топилин
рассказал о том, сколько будет составлять средний размер пенсии в следующем
году. Также он объяснил
повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин
рассказал о том, сколько будет составлять средний размер пенсии в следующем
году. Также он объяснил
повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет.
К концу 2018 года пенсии
вырастут до 14 414 рублей. Кроме того, в следующем году неработающие пенсионеры
получат прибавку – в среднем одну тысячу рублей в месяц. Глава Минтруда
отметил, что средний размер выплат в течение 2019 года составит 15 400 рублей, поскольку
"у кого-то пенсия больше, у кого-то меньше".
Также он прокомментировал повышение пенсионного
возраста женщинам. "Практически
во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов для мужчин и женщин.
Основная причина в том, что, к счастью, женщины живут дольше", – цитирует Максима
Топилина газета "Известия".
По словам министра труда, представительницы
прекрасного пола несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку, чем мужчины.
К тоже же, отметил Топилин, в нашей стране существуют уже сложившиеся традиции,
"поэтому определенный разрыв должен сохраняться".
Глава
Минтруда считает конкурентоспособным предлагаемый правительством пенсионный
возраст. По мнению
Максима Топилина, ключевым фактором
для работодателя являются не возраст, а уровень компетенции сотрудников.
Напомним, 14 июня премьер-министр
России Дмитрий Медведев
объявил
о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины будут работать до 65 лет,
а наши соотечественницы – до 63 лет. Для некоторых категорий граждан
существующие пенсионные льготы будут сохранены.