Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о том, сколько будет составлять средний размер пенсии в следующем году. Также он объяснил повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилинрассказал о том, сколько будет составлять средний размер пенсии в следующемгоду. Также он объяснилповышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет.К концу 2018 года пенсиивырастут до 14 414 рублей. Кроме того, в следующем году неработающие пенсионерыполучат прибавку – в среднем одну тысячу рублей в месяц. Глава Минтрудаотметил, что средний размер выплат в течение 2019 года составит 15 400 рублей, поскольку"у кого-то пенсия больше, у кого-то меньше".Также он прокомментировал повышение пенсионноговозраста женщинам. "Практическиво всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов для мужчин и женщин.Основная причина в том, что, к счастью, женщины живут дольше", – цитирует МаксимаТопилина газета "Известия".По словам министра труда, представительницыпрекрасного пола несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку, чем мужчины.К тоже же, отметил Топилин, в нашей стране существуют уже сложившиеся традиции,"поэтому определенный разрыв должен сохраняться".ГлаваМинтруда считает конкурентоспособным предлагаемый правительством пенсионныйвозраст. По мнениюМаксима Топилина, ключевым факторомдля работодателя являются не возраст, а уровень компетенции сотрудников.Напомним, 14 июня премьер-министрРоссии Дмитрий Медведевобъявило повышении пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины будут работать до 65 лет,а наши соотечественницы – до 63 лет. Для некоторых категорий граждансуществующие пенсионные льготы будут сохранены.