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<a href="http://33live.ru/novosti/25-06-2018-nazvany-rossijskie-ceny-na-zaryazhennoe-kupe-bmw-m2-competition.html" target="_blank">Названы российские цены на заряженное купе BMW M2 Competition</a> - Компания BMW объявила о начале приема заказов на самую мощную и самую быструю модификацию купе M2. Несмотря на высокую цену, новый BMW M2 Competition в России оказался дешевле сопоставимых по размеру и динамике конкурентов.