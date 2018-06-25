Анфису Чехову награждали самыми разными кличками и прозвищами. Например, о ней говорили: Дура, у которой мозг перетек в сиськи.

Анфису Чехову награждали самыми разными кличками и прозвищами. Например, о ней говорили: "Дура, у которой мозг перетек в сиськи".Анфиса Чехова уверяет, что за пышные формы ее всегда любили мужчины и женщины, имеющие такую же фигуру и желающие подзарядиться уверенностью. "По моему мнению, я стала популярна благодаря объемам, ведь талант всегда остается за кадром – улыбается Анфиса. – Зрители всегда видели только грудь и попу, они и привлекали внимание. Кстати, именно эти две прелести научили говорить "нет" – желающих прикоснуться к ним всегда было очень много".Анфиса гордится своими формами. "Даже если избранник будет очень просить, я никогда не сделаю пластическую операцию, не сменю пол, не брошу ребенка", – откровенно заявила она. Хотя мужчиной бы она если и стала, то только ради волосатой груди, которую считает "самым сексуальным местом".Сегодня Анфиса живет вместе с сыном Соломоном. "Решусь родить второго ребенка, если встречу любимого человека, от которого захочу еще детей, – улыбается Анфиса. – Я обожаю малышей и думаю, их у меня будет не один, а как минимум двое".При этом звезда не находится сегодня в активном поиске потенциального отца второго ребенка. "Раньше флиртовала и хотела показаться яркой, дерзила, была резка. А сейчас не притворяюсь: если скучно на свидании, не скрываю этого, когда весело – смеюсь. Общаюсь только на темы, которые увлекают, не хочу выглядеть заинтересованной, не закидываю вопросами, как советуют женские журналы. По-моему, быть собой – самый крутой лайфхак на тему "Как встретить любовь", – цитирует Чехову журнал