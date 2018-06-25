Телеведущий Дмитрий Шепелев уже несколько лет в одиночку воспитывает сына Платона. Он пытается приобщить наследника к культуре и привить ему чувство прекрасного.

Телеведущий ДмитрийШепелев уже несколько лет в одиночку воспитывает сына Платона. Онпытается приобщить наследника к культуре и привить ему чувство прекрасного.Дмитрий проводит все свое свободное время с сыном: вместеони много путешествуют по миру и знакомятся с жизнью разных народов. В этот раззвездное семейство отправилось в Италию. Прогулка по городу обернулась слезамималыша."Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону огороде: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. О статуе Давида – символегорода. О куполе Дуомо который один из самых больших в мире и который какматрешка два в одном. Слушает в пол уха, конечно. – Пап, а давай, говорит,смутузим по две порции мороженого. Вот и вся экскурсия. Давай. Выбрал онарбузное и лимонное. Дай, говорю, попробовать (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начал повествование Дмитрий."Сам с детства помню, дашь взрослому попробовать, он какукусит зубами своими большим – половины сразу нет. Выходит, взрослый теперь этоя – лизнул лимонное, вижу сын еле слезы сдерживает. – Ты что? ...ты половинулимонного съел... Ладно. Слушай. Пойдем я тебе большого дикого кабана покажу.Он желания исполняет тех, кто смелый, кто не боится к нему прикоснутся. И купимтам еще лимонного. Идет? Ладно. Но я еду у тебя на плечах. Вот так. Искусствочерез мороженое. Мой хитрец. Люблю ❤️ P.s. на фото не Флоренция, аВерона. Так вышло :-)", – написал телеведущий.Пользователи Сети были до слез растроганы этой историей. Ониостались под впечатлением от того, с какой любовью и нежностью Шепелев рассказываето сыне. "Вы чудесный папа Дмитрий, берегите Платошу!!!👍👍👍❤❤❤💚💚💚💙💙💙", "))Как мило:))) Чем будет становится старше сынуля, тем больше и ярче будетдружба:)", "Дмитрий вы замечательный отец. Всего самого хорошего вам иПлатону.💜", – писали фолловеры.