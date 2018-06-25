В США заявили о выходе из работы Совета ООН по правам человека. Америка разводится с СПЧ уже во второй раз. В начале XXI века вернулась в СПЧ, и вот - опять. Мол, ее не устраивают приоритеты.

В США заявили о выходе из работы Совета ООН по правам человека (СПЧ). Америка "разводится" с СПЧ уже во второй раз. В начале XXI века вернулась в СПЧ, и вот — опять. Мол, ее не устраивают приоритеты. Хлопая дверью повторно, постпред США в ООН Никки Хейли предпочла, что называется, еще и наорать. Мол, Совет ООН по правам человека — "часть лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку".Ну, как же Ники Хейли и без обзывалок?! Но ведь таков сегодня стиль американской, прости Господи, дипломатии. Это все вслед за Трампом, по словам которого Совет по правам человека ООН — "огромный источник позора для ООН".Почему так? Да потому, что для американцев права человека — это всегда "здесь играем, а здесь не играем". Когда надо обделать какие-то делишки, кого-то припугнуть, "прищемить", начать войну или ввести санкции ради недобросовестной конкуренции, то права человека — отличное поле для артподготовки. Здесь можно все: от фальсификаций и постановок до бездоказательной травли. Если в Совете по правам человека ООН такое проходит туго, то тем хуже для Совета по правам человека. США в нем опять не играют. Плохой это Совет.Решение США осудили уже даже проамериканские правозащитные организации, включая HRW. Понятно, ведь США заявили, что и с этой некогда карманной организацией могут не сотрудничать.Осудил выход из СПЧ и Евросоюз. В России официальный представитель МИД Мария Захарова подметила и стиль и суть: "Удивляет банальный и хамоватый цинизм американских коллег, упорно отказывающихся признавать серьезнейшие проблемы с обеспечением прав человека у себя дома. Попытки силой навязать крайне специфическое американское понимание "прав человека" другим государствам само по себе является грубейшим отклонением от общечеловеческих ценностей и цивилизованных норм поведения на международной арене. СПЧ, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран".Это США вообще-то смазали и принятые критерии прав человека. Их теперь нет или не применить. Например, когда российского художника Павленского без приговора о поджоге Национального банка гноят во Франции в тюрьме, это хорошо или плохо?Или журналиста Кирилла Вышинского на Украине обвиняют в госизмене, в то время как он просто занимался своей профессией и ничего больше, это хорошо или плохо?Если принять за норму американскую тюрьму Гуантаномо, то все это хорошо. И все можно. А если так же какая-то другая страна поступит с американцами? То это будет хорошо или плохо? Догадайтесь с трех раз, что США скажут в этом случае на тему прав человека?Сдвинулось все. Американцы ввели и вранье в прессе, и сам термин fake news. Легализовал его сам Дональд Трамп, обвиняя американскую же прессу во лжи. И вот до сих пор на те же fake news сам и нарывается. Например, свежая обложка журнала Time. На ней — плачущая девочка, которую якобы по приказу Трампа разлучили с матерью на границе с Мексикой. На самом деле девочку никто с матерью не разлучал, как выяснилось. А на обложке — произвольно взятый коллаж. Просто так сейчас модно.Мальчику Имрану под Алеппо обсыпать голову мукой и представить жертвой жестокой бомбардировки авиации Асада. Ложь. Или под Дамаском поливать другого мальчика — Хасана Диаба — холодной водой из шланга как доказательство химатаке. Как оказалось, фейк. Но для США — основание для ракетного удара по Сирии. Есть для американцев вещи неудобные. А если так, то зачем им какой-то Совет ООН по правам человека? Они предпочитают купаться в фейках.