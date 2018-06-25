В течение ближайших 30 лет практически все рутинные работы, выполняемые сегодня человеком, перелягут на плечи роботов. А уже через 5 лет наличие электронного помощника в доме перестанет считаться чем-то необычным. Так считает большинство интернет-пользователей в США, опрошенных специалистами Брукингского института с 4 по 6 июня.

В течение ближайших 30 лет практически все рутинные работы, выполняемые сегодня человеком, перелягут на плечи роботов. А уже через 5 лет наличие электронного помощника в доме перестанет считаться чем-то необычным. Так считает большинство интернет-пользователей в США, опрошенных специалистами Брукингского института с 4 по 6 июня.Из 2021 опрошенного 20% хотели бы, чтобы роботы занимались уборкой и другими делами по дому, 17% — чтобы роботы помогали охранять жилище, а 9% выразили готовность доверить им заботу о ребенке или пожилом родственнике. В утверждении, что роботы возьмут на себя большую часть повседневных забот, засомневались только 25% американцев.При этом самим роботам пока не слишком-то доверяют: 61% сказали, что испытывают чувство некомфорта рядом с роботами. С ними не согласились только 16% респондентов, 23% не смогли дать ответ.По мнению 32% опрошенных, правительство США должно учредить Федеральную комиссию по робототехнике, которая регулировала бы разработку и использование роботов. Против этой идеи высказались 29% человек, 39% — засомневались.”Робот Nvidia учится, подражая людям читайте такжеБольшая часть людей не хотела бы тратить на работа больше, чем на обслуживание автомобиля. 42% не готовы платить больше $250, 10% согласились на $251–$500, только 3% — на $1000 и больше. 39% респондентов сумму не назвали.