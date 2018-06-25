Итак, Россия вопреки всем скептикам - в 1/8 финала. Досрочно! Как это было на матче с Египтом в Петербурге? И какой настрой дальше?

Итак, Россия вопреки всем скептикам — в 1/8 финала. Досрочно! Как это было на матче с Египтом в Петербурге? И какой настрой дальше?Люди перемещаются перебежками прямо под дождем. Ничто их не останавливает, но, тем не менее, хотят все-таки поменьше намокнуть. Погода практически не повлияла ни на чье настроение — все ждут только победы российской сборной.Зонтов не хватает — спасают флаги, шапки болельщиков. Кто в буденовке, кто в папахе."Атмосфера, не побоюсь этого слова, мокрая, но солнце вышло, поэтому есть надежда. Есть надежда на успех, на нашу победу", — сказал певец Сергей Шнуров.В этот момент оленеводы на Полярном Урале всем чумом настраивают сигнал: спутниковую тарелку прикрутили к ездовым нартам — накануне гроза оборвала провода.Газовики в рабочем поселке встали перед телевизором — плечом к плечу, обнявшись вместе, как одна команда.Моряки на атомном крейсере "Петр Великий" развернули шарфы и флаги прямо в кают-компании. Первый опасный момент на поле происходит прямо во время интервью.С какими эмоциями футболисты выходили на матч в тот день, едва ли кто видел. Вот кадры из-под трибун — их обычно не показывают во время телевизионных трансляций. Футболисты только приехали. Выходят на поле — почувствовать стадион. У каждого в наушниках своя музыка — настраиваются.Головин и Зобнин высматривают кого-то на трибунах, защитник Владимир Гранат записывает последнее звуковое сообщение перед матчем. Египтяне в это время делают селфи. Все вместе разминаются под "Калинку", которую включили на стадионе.Минуты до стартового свистка. Наш капитан Игорь Акинфеев крепко закрывает глаза. За ним Денис Черышев шепчет несколько слов. Дзюба продолжает растягивать мышцы. Глядя на него, разминаться начинает и Тренер Черчесов. Еще секунды – началось!Едва звучит гимн Российской Федерации, весь стадион поет как один. Вся страна болеет за наших. В них верят и за них кричат: только к победе!Тренер Черчесов что после первого гола только рукой по своим знамениты усам провел, что после второго спокойно ходит без единой эмоции на лице, как будто знал, что так и будет.Малая родина Черчесова. Городок Алагир в Северной Осетии. Бывшие соседи Станислава Черчесова победу праздновали тремя осетинскими пирогами. В местном музее — новый экспонат — билеты, которые сам тренер прислал товарищам на первую игру — с Саудовской Аравией. Его до сих пор здесь хорошо помнят.Пяти минут не проходит — еще момент. Кутепов дал пас в центр через все поле — ювелирная точность. Принимает Дзюба. Отрыв такой, что победа уже обеспечена.Владимир Стогниенко прямо на комментаторской трибуне достает переносную аудиоколонку и включает песню во славу Станислава Черчесова. Вскоре к поздравлениям присоединились и Сергей Шнуров, и Денис Мацуев с Михаилом Боярским, и болельщики по всей стране.В общей сложности за две игры российская сборная забила 8 голов. Больше пока не забила ни одна команда чемпионата мира. Хотя еще недавно после проигрышей в товарищеских матчах в это было трудно поверить. Попасть на чемпионат для большинства футболистов — уже победа.Например, Роман Зобнин в прошлом июне травмировал колено так, что фактически заново учился ходить. Множество людей присылало Роману свои пожелания о скорейшем выздоровлении. В итоге той самой правой ногой он и пробил во время игры с Египтом настолько мощно, что мяч, отскочив от противника, залетел в ворота.Еще один герой этого чемпионата — 22-летний Александр Головин. Сын шахтера, он начинал в городке в Кемеровской области Калтан. На 20 тысяч человек — один единственный стадион, на котором лужи часто не высыхают неделями."Первое время, когда выходил на большие стадионы, было тяжело. Ты не можешь отключиться от этого шума, от болельщиков, когда играешь на выезде. И мяч у тебя, и весь стадион свистит и ждет, чтобы ты потеряли мяч", — рассказал Головин.В итоге — гол-шедевр в ворота Саудовской Аравии.Еще один футболист-открытие — Денис Черышев. Он начал этот чемпионат на скамейке запасных, но после травмы Алана Дзагоева в двух матчах забил три гола. Папа Черышева Дмитрий — тоже известный футболист — все звонки и сообщения с поздравлениями сыну забрал на себя, чтобы не отвлекать Дениса.Единственный гол, который пропустила российская сборная, — пенальти. Его заработал и реализовал Мохаммед Салах — египетская звезда, футболист, которого ставят в один ряд с легендами — Роналду и Месси. Его трансферная стоимость больше, чем стоимость всей сборной России вместе взятой. Но благодаря нашей защите за всю игру он коснулся мяча всего 37 раз — меньше, чем любой полевой игрок его команды, а ни одна из его обводок не завершилась успехом.Пожалуй, больше всех за Салаха переживал человек, у которого на этом чемпионате гостила сборная Египта, — Рамзан Кадыров. И во время матча, и после него. Специально для расстроенной команды в Чечне устроили почетный прием: ужин, национальные танцы. Салаха Кадыров утешал лично.Кроме того, сборная Египта пришла в знаменитую мечеть "Сердце Чечни" на пятничный намаз. Чемпионат мира — редкая возможность для приезжих со всего мира побывать в уникальных местах России.Знаменитый Петергоф всегда был и остается местом притяжения туристов, но в дни чемпионата мира сюда съехались люди из Бразилии, Коста-Рики, Сальвадора — стран, до которых лететь 10-15 часов. Они не просто ходят на футбол, но и знакомятся с нашей русской культурой, и открывают для себя новую Россию.Когда еще увидишь врача из Индии, бегающего под фонтаном-шутихой, или пивовара из Центральной Америки, еще и женского пола. Сальвадорцы прилетели за 11 тысяч километров всей семьей. Немцы держатся группами. Туристическая подготовка на профессиональном уровне: очки и панамки — по прогнозу солнце, но с собой дождевики и зонты.Тридцать минут по каналам Петербурга со скоростью 60 километров в час — это знаменитый "Метеоры". В дни чемпионат мира они практически все забиты болельщиками и только отчасти туристами.В очереди на легендарный крейсер "Аврора" — болельщики с японскими флагами.Следующий противник нашей сборной — команда Уругвая. Про нее снова говорят: по уровню выше, чем предыдущий соперник. Впрочем, так же говорили и про египтян. Но даже если мы проиграем, мы выходим в одну восьмую финала. И все же от команды снова ждут блестящей игры.