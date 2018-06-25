Он променял меня на бизнес! - возмущена Лена Жукова. Звезда дискотек 1990-х Рома Жуков объявил о том, что разводится с женой, родившей ему семерых детей. Год назад он переехал в Сочи и открыл там ресторан.

"Он променял меня на бизнес!" — возмущена Лена Жукова. Звезда дискотек 1990-х Рома Жуков объявил о том, что разводится с женой, родившей ему семерых детей. Год назад он переехал в Сочи и открыл там ресторан.Он обвинил супругу в "пьянках и гулянках". По словам певца, Елена спускала на шумные и бурные вечеринки все деньги, которые он ей и детям переводил. Лена Жукова это отрицает, она говорит, что вынуждена закладывать последние драгоценности, чтобы выжить.Но "Прямой эфир" выяснил, что у Елены есть молодой человек, с которым она близка. Юрий Титов пришел в студию, чтобы защитить любимую женщину."Я дорогу Роме не переходил, Леночка год была одна… Я готов, если придется, стать отцом всех ее детей", — признался молодой человек.Мать Юры, Жанна Титова, поддержала сына и сказала, что была бы счастлива, если бы Лена стала ее невесткой.Слова Юрия Титова заслужили бурное одобрение и крепкие объятия Ромы Жукова. Роман тоже готовится к новой жизни. Делает уколы красоты, подтягивает овал лица и надеется встретить новую молодую возлюбленную, не старше 25 лет. Его стремление "перевернуть страницу" ни у кого из гостей программы не вызвало осуждения, тогда как Лену только ленивый не упрекнул в том, что она никогда не любила мужа, что он для нее "банкомат", а она "бухгалтер", "фанатка", которая использовала мужа исключительно как кошелек.Продюсер Андрей Разин рассказал, что ресторан в Сочи Жуков открыл по его наводке, чтобы обеспечить своим детям финансовый тыл и будущее."Карьера в шоу-бизнесе не вечна, может произойти что угодно, можно заболеть. А бизнес дает какие-то гарантии. Но нужно его личное присутствие в Сочи, чтобы раскрутить дело", — пояснил Разин.Поэтому, по мнению партнера Ромы по бизнесу, проживание в Сочи – вынужденный и совершенно неизбежный момент в жизни Жукова. Надо просто подождать – ради будущего детей.В студию "Прямого эфира" пришли дети Ромы и Елены. Десятилетний Никита рассказал, что сейчас живет с мамой, но и у папы проводит много времени. Мальчик признался, что хочет, чтобы мама и папа были вместе, потому что без отца скучно жить. Братья и сестры с ним солидарны.С кем останутся шестеро детей Жуковых? Уедет ли Лена, получившая грин-карту, в США? А может, супругам все-таки удастся примириться? Ответы на все эти вопросы в программе "Прямой эфир".