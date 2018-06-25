Неожиданный поворот в деле бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в начале марта вместе со своей дочерью в Солсбери. Дом, где он жил, собирается выкупить правительство Великобритании, сообщает влиятельная газета The Sunday Times.

Неожиданный поворот в деле бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля, отравленного в начале марта вместе со своей дочерью в Солсбери. Дом,где он жил, собирается выкупить правительство Великобритании, сообщаетвлиятельная газета The Sunday Times.Также власти Соединенного Королевства выкупят домполицейского Ника Бейли. Он первым прибыл на место происшествия, в результатечего получил порцию отравляющего вещества.По данным британского издания, общая сумма сделки с учетомпокупки двух домов составит 780 тысяч фунтов стерлингов. Это более миллионадолларов. Дом Скрипаля оценивается в 350 тысяч фунтов (465 тысяч долларов),тогда как дом полицейского обойдется казне Ее Величества в 430 тысяч фунтов(более 570 тысяч в американской валюте).Кроме того, у пострадавших выкупят все имущество, включаяавтомобили. Причина в том, что после отравления оба дома и все, что тамнаходится, стали непригодными для жизни, так как оказались заражены.Между тем о Сергее Скрипале уже давно ничего не слышно. Всередине мая сообщалось, что он выписан из больницы. После этого в СМИ не былони одной заметки, проливающую свет на дальнейшую жизнь бывшего полковника ГРУ.То же самое и с его дочерью Юлией. Девушка выступила с видеообращением спустянесколько дней после выписки. Она рассказала о своем самочувствии и состоянииотца. Российскую помощь она снова отвергла.После этого прошел месяц, но Скрипали не делали никакихзаявлений. Где они, чем занимаются, кто рядом с ними – все эти вопросы остаютсябез ответа. При этом Великобритания по-прежнему блокирует доступ нашихдипломатов к Юлии Скрипаль, хотя она является гражданкой России.Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены почти четыремесяца назад – 4 марта 2018 года. В тот день их нашли на скамейке в городкеСолсбери в юго-западной Англии. Что было дальше всем известно: британцы оченьбыстро установили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическимвеществом "Новичок", которое производилось в СССР, а значит, во всемвиновата Москва.