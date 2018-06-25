Неожиданный поворот в деле бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля, отравленного в начале марта вместе со своей дочерью в Солсбери. Дом,
где он жил, собирается выкупить правительство Великобритании, сообщает
влиятельная газета The Sunday Times.
Неожиданный поворот в деле бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля, отравленного в начале марта вместе со своей дочерью в Солсбери. Дом,
где он жил, собирается выкупить правительство Великобритании, сообщает
влиятельная газета The Sunday Times.
Также власти Соединенного Королевства выкупят дом
полицейского Ника Бейли. Он первым прибыл на место происшествия, в результате
чего получил порцию отравляющего вещества.
По данным британского издания, общая сумма сделки с учетом
покупки двух домов составит 780 тысяч фунтов стерлингов. Это более миллиона
долларов. Дом Скрипаля оценивается в 350 тысяч фунтов (465 тысяч долларов),
тогда как дом полицейского обойдется казне Ее Величества в 430 тысяч фунтов
(более 570 тысяч в американской валюте).
Кроме того, у пострадавших выкупят все имущество, включая
автомобили. Причина в том, что после отравления оба дома и все, что там
находится, стали непригодными для жизни, так как оказались заражены.
Между тем о Сергее Скрипале уже давно ничего не слышно. В
середине мая сообщалось, что он выписан из больницы. После этого в СМИ не было
ни одной заметки, проливающую свет на дальнейшую жизнь бывшего полковника ГРУ.
То же самое и с его дочерью Юлией. Девушка выступила с видеообращением спустя
несколько дней после выписки. Она рассказала о своем самочувствии и состоянии
отца. Российскую помощь она снова отвергла.
После этого прошел месяц, но Скрипали не делали никаких
заявлений. Где они, чем занимаются, кто рядом с ними – все эти вопросы остаются
без ответа. При этом Великобритания по-прежнему блокирует доступ наших
дипломатов к Юлии Скрипаль, хотя она является гражданкой России.
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены почти четыре
месяца назад – 4 марта 2018 года. В тот день их нашли на скамейке в городке
Солсбери в юго-западной Англии. Что было дальше всем известно: британцы очень
быстро установили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим
веществом "Новичок", которое производилось в СССР, а значит, во всем
виновата Москва.