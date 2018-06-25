Российская писательница Людмила Улицкая в интервью телеведущему Дмитрию Гордону на одном из украинских телеканалов заявила об отсталости России перед Европой. По ее мнению, процесс развития нашей страны - это архаическое движение, которое, с ее слов, идет поперек всему цивилизационному процессу.

Российская писательница Людмила Улицкая в интервьютелеведущему Дмитрию Гордону на одном из украинских телеканалов заявила оботсталости России перед Европой. По ее мнению, процесс развития нашей страны -это "архаическое движение", которое, с ее слов, "идет попереквсему цивилизационному процессу".Отвечая на вопрос ведущего, есть ли какой-либо ген, которыймешает россиянам стать европейцами, писательница заявила, что все дело вцивилизационном процессе. "Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет,а может больше", – сказала Улицкая в интервью на телеканале "112Украина". По ее словам, существует "разница догоняния", которуюякобы чувствуют россияне, общаясь с жителями других стран.На ее взгляд, чтобы выйти из этой ситуации, жителям нашейстраны необходимо повышать культурный и образовательный уровень. "К сожалению,у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры", -полагает писательница.При этом она уверена, что россияне излишне агрессивны."Мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военногоруководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем", – добавилалитератор. По ее словам, не нужно злиться, раздражаться или впадать в отчаяние.В свою очередь, телеведущий Владимир Познер полагает, что агрессивностьсвойственна любой стране в переходный период. Журналист полагает, что этотисторический этап проходит очень трудно во всех обществах. "И я в этомсмысле разделяю точку зрения Улицкой", – прокомментировал ведущий словалитератора.Вместе с тем он не согласился с ее словами о том, что Россияидет "поперек цивилизационного процесса". По словам Познера, нашастрана как раз сейчас идет в этом русле после "абсолютнонецивилизационного состояния", под которым он имеет в виду советскоевремя.