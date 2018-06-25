Российская писательница Людмила Улицкая в интервью
телеведущему Дмитрию Гордону на одном из украинских телеканалов заявила об
отсталости России перед Европой. По ее мнению, процесс развития нашей страны -
это архаическое движение, которое, с ее слов, идет поперек
всему цивилизационному процессу.
Российская писательница Людмила Улицкая в интервью
телеведущему Дмитрию Гордону на одном из украинских телеканалов заявила об
отсталости России перед Европой. По ее мнению, процесс развития нашей страны -
это "архаическое движение", которое, с ее слов, "идет поперек
всему цивилизационному процессу".
Отвечая на вопрос ведущего, есть ли какой-либо ген, который
мешает россиянам стать европейцами, писательница заявила, что все дело в
цивилизационном процессе. "Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет,
а может больше", – сказала Улицкая в интервью на телеканале "112
Украина". По ее словам, существует "разница догоняния", которую
якобы чувствуют россияне, общаясь с жителями других стран.
На ее взгляд, чтобы выйти из этой ситуации, жителям нашей
страны необходимо повышать культурный и образовательный уровень. "К сожалению,
у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры", -
полагает писательница.
При этом она уверена, что россияне излишне агрессивны.
"Мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного
руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем", – добавила
литератор. По ее словам, не нужно злиться, раздражаться или впадать в отчаяние.
В свою очередь, телеведущий Владимир Познер полагает, что агрессивность
свойственна любой стране в переходный период. Журналист полагает, что этот
исторический этап проходит очень трудно во всех обществах. "И я в этом
смысле разделяю точку зрения Улицкой", – прокомментировал ведущий слова
литератора.
Вместе с тем он не согласился с ее словами о том, что Россия
идет "поперек цивилизационного процесса". По словам Познера, наша
страна как раз сейчас идет в этом русле после "абсолютно
нецивилизационного состояния", под которым он имеет в виду советское
время.