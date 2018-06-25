Презентовали новый почтовый оттиск по спецзаказу Владимирского филиала Почты России. В Суздальском районе произошло гашение почтовой карточки.

Презентовали новый почтовый оттиск по спецзаказу Владимирского филиала Почты России. В Суздальском районе произошло гашение почтовой карточки, посвященной 35-му Чемпионату Европы и 7-му Открытому чемпионату России по пахоте. В торжественной церемонии приняли участие губернатор, представители министерства сельского хозяйства и депутаты Госдумы. Сам штемпель выполнен в художественном оформлении, с указанием события и даты. На карточке изображены Суздальские пейзажи.