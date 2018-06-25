Пенсии. Россия. Прошло чуть больше недели с тех пор, как премьер Дмитрий Медведев объявил о намерении изменить пенсионную систему в стране, а правительство внесло в парламент соответствующий законопроект.

Пенсии. Россия. Прошло чуть больше недели с тех пор, как премьер Дмитрий Медведев объявил о намерении изменить пенсионную систему в стране, а правительство внесло в парламент соответствующий законопроект. Речь идет о ключевом преобразовании, жизненно важном для экономики России. Лишь общая и дружная работа всех обеспечит нам темпы роста выше среднемировых и тем самым гарантирует продолжение нашей тысячелетней цивилизации, да и само существование нашего Отечества, ведь без мощного рывка потеряем страну.Понятно, что обсуждение пошло бурно. Некоторые уже и наобзывались, и поругались, и обиделись. Кто-то из непримиримых либералов, кто раньше открыто выступал за повышение пенсионного возраста, успел переметнуться к коммунистам и заявить, что теперь не согласен и готовит уличные протесты, кто-то специально запутывает всю историю, наслаждаясь эффектом.Дискутировать спокойно и четко призвала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Граждане вправе высказывать свою точку зрения. И мы как законодатели будем внимательно следить за этой дискуссией. Может, быть что-то надо отшлифовать, что-то надо уточнить. Для этого эта дискуссия ведется", — сказала она.Мне лично понравились эта интонация и эта уверенность, что общими усилиями найдем верный для России и всех нас вариант. При этом Валентина Ивановна призвала дискуссию вести максимально широко и открыто."Государственная Дума направила проект этого закона во все субъекты Федерации. Поскольку в соответствии с нашим законодательством и Конституцией это — предмет двойного ведения, каждый регион должен, и исполнительная власть и законодательная власть, высказать свое отношение к этому проекту закона. Тридцать дней отводится на это. Я считаю, что каждый субъект Федерации как раз и должен не в кабинете обсуждать, а идти на площади, если это будет митинг, встречаться с профсоюзами, оппозиционными партиями, обсуждать, аргументировать. Это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания и предложения, которые они должны сформулировать. Безусловно, все они будут внимательнейшим образом рассмотрены. И если это в рамках возможного, разумного, они будут учтены при доработке этого законопроекта", — заверила Матвиенко.То есть нужно работать и разумное учесть. Но и дискутировать бесконечно бессмысленно."Что касается того, что, может быть надо отложить: нет, отложить нельзя. И если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Потому что мы открыто объясняем и говорим, почему это перезрело, почему это необходимо, почему это нельзя откладывать. Почему нельзя это с себя снимать ответственность и возлагать ответственность на тех, кто придет через пять или десять лет и придет к целому ряду уже более серьезных проблем. Обсуждать, корректировать, но принимать надо, не откладывая, осенью этого года", — уверена Матвиенко.Задача осознанна. Сроки определены. Сдвигаться по времени не имеет смысла. Просто нужно сделать нужную работу сообща уже осенью, то есть до зимы. Чтобы не забывать детали, по пенсионному законопроекту наряду с увеличением трудоспособного возраста до 63 лет у женщин и 65 у мужчин — а это плавное — растянуто до 2034 года — уже сейчас с первого года программы, то есть с 2019-го, пенсия повышается на тысячу рублей в месяц.Эти темпы прироста значительно выше, чем индексация, что была до сих пор. Конечно, вопросов, которые еще предстоит задать и "размять" в ходе дискуссии, много. Не все пока всем понятно. Формулировать вопросы надо. Как придется и формулировать ответы. Входим в режим.Но есть и то, что нельзя, что недопустимо и невозможно было бы нигде в мире, — это референдум по пенсиям, идею которого выдвигают коммунисты. Не референдумная это тема. Ни в одном государстве планеты популистские предложения не выносят на референдум. Не раздавать ли на перекрестках всем колбасу бесплатно? Не увеличить ли всем зарплату втрое, а отпуск — вдвое? Ни одна страна мира не поставит такие вопросы на референдум, как и сроки выхода на пенсию. Инициатива везде будет за правительством, а принятие закона — за парламентом, который мы же избрали. Значит, доверили законы принимать — таков механизм демократии.Если кто-то думает, что подобные вопросы должны решать улица, толпа, то это уже охлократия — власть толпы, а не власть народа. Нигде в мире охлократия пока не показала себя здорово. Хотим, как на Украине? Тогда — на улицу. Но что-то подсказывает, что не очень-то хотим.Сейчас "гуляет" много разных скороспелых соцопросов, мол, люди — против. Не соглашусь. Считаю такие исследования поверхностными и даже политически манипуляторными. Развернутая кампания в Сети тоже не в счет. Вот результаты широкого и скрупулезного исследования, корректно проведенного крупным международным кадровым агентством Kellу. Для агентства знание кадров — чистый бизнес и никакой политики, никакой пропаганды.Им не нужно никого ни в чем убеждать. Им самим нужны твердые факты для принятия бизнес-решений, где ошибка – "попадос" на деньги. Исследование — по Европе. И отдельно — по России. Тема — беби-бумеры, то есть послевоенное поколение, рожденное с 1946-го по 1964 годы, как раз люди, которые сейчас в Европе и у нас выходят на пенсию. Так вот – 80% россиян-бэби-бумеров "готовы вернуться к своей работе, поскольку они хотят, а не вынуждены это делать". Это о желаниях. Причем 79% отмечают, что им необходимо совершенствовать свои навыки, чтобы не отставать, то есть они готовы учиться. Нужно лишь создать условия и стимулы работодателям не дискриминировать старшее поколение.Эйджизм — дискриминация по возрасту есть по всей Европе. Но это лишь предубеждение, которое в обществе должно стать позорным. Вопреки стереотипам, как указывается в исследовании, зрелые сотрудники являются наиболее предприимчивыми по сравнению с работниками других возрастных групп. Наверное, поэтому, ушедших на пенсию, как часто оказывается, некем заменить. То есть одно дело — наши внутренние страхи, другое — работа по внутренней трансформации, которую обществу еще предстоит сделать, избавляясь от стереотипов.Кстати, это исследование от кадрового агентства Kelly было бы полезно использовать тем, кому предстоит еще совершенствовать правительственную инициативу: министрам, депутатам, экспертам и представителям общественности. Хорошо ставит мозги на место.