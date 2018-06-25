Пожилая жительница Ленинградской области организовала банду и ограбила банк. На преступление она пошла, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу.

Пожилаяжительница Ленинградской области организовала банду и ограбила банк. Напреступление она пошла, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу.Пенсионерка долгое время торговала самогоном.Однако на своем "бизнесе" она смогла накопить только 500 тысяч рублей.Тогда женщина решилась на отчаянный ипреступный шаг, достойный голливудского боевика. Она собрала банду из двухсообщников. Подельничать согласились сын ее подруги и кассир банка, сообщает Telegram-каналHue.Согласно сценарию, молодой человек в маске притворилсяграбителем, а кассир отдала ему 530 тысяч рублей. Однако злоумышленник допустилошибку – снял маску сразу, как только вышел на улицу из отделения банка.В полицию грабителя сдали прохожие. Теперьфигурантам преступления дела грозит до семи лет лишения свободы.Примечательно, что пожилые люди нередко становятсяорганизаторами преступлений. Как писали Dni.ru, в городе ПугачевеСаратовской области 72-летняя пенсионерка решила ограбить магазин по схемеиз детективного сериала. Однако уйти с наживой старушке не удалось:сработала сигнализация, после чего прибыли стражи порядка и взяли преступницу споличным.