Живущий в Лондоне иранский электронщик Эш Куша написал алгоритм Yona. Это комплекс программ-генераторов текстов и мелодий, а также приложений по звуковому воспроизведению написанного текста. Куша опубликовал первую песню, написанную роботом-певицей Йоной.

Живущий в Лондоне иранский электронщик Эш Куша написал алгоритм Yona. Это комплекс программ-генераторов текстов и мелодий, а также приложений по звуковому воспроизведению написанного текста. Куша опубликовал первую песню, написанную роботом-певицей Йоной, сообщает Dazed.Перед тем, как начать писать собственные песни, робот-певица обработала огромный архив музыки, с которой ее познакомил создатель. Ниже можно послушать, как звучит композиция, сочиненная и спетая искусственным интеллектом.Дебютный сингл Йоны получил название "Oblivious" ("Несведущий").Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился предсказывать будущее.