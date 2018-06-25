25.06.2018

2018-06-25 11:10:29

Под Вологдой утонул 11-летний мальчик

Два брата 11 и 15 лет пытались переплыть реку в Кичменгско‐Городецком районе Вологодской области. Младший захлебнулся в воде и утонул, передает телеканал "".



По факту произошедшего проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.