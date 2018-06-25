Пошалили в лифте, не поняв, что их снимает камера наблюдения. Жители дома 3 а по улице Крайнова разыскивают парочку вандалов, разрисовавших маркером их лифт.

Пошалили в лифте, не поняв, что их снимает камера наблюдения. Жители дома 3 "а" по улице Крайнова разыскивают парочку вандалов, разрисовавших маркером их лифт. Примечательно, что поиск хулиганов, жильцы объявили в социальных сетях, выложив видео с их поездкой. На кадрах видно, что как влюблённая парочка пишет на стенке кабины. Потом молодые люди покинули подъезд, помахали в окна своим знакомым из этого дома, и уехали на белой иномарке. В полицию жильцы, по всей видимости, ещё не обращались. Они надеются, что хулиганы вернутся и сотрут оставленную надпись.