Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова прокомментировала информацию об их разрыве. Девушка возмущена, что эти слухи попали в прессу.

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова прокомментировала информацию об их разрыве. Девушка возмущена, что эти слухи попали в прессу.Красотка опубликовала в своем Instagram пост, в которомобратилась к своим подписчикам. По словам модели, ее просто неправильно поняли."Новые убеждения социума все чаще дают понять, что для нихжизнь виртуальная имеет приоритет иногда даже над реальной жизнью. Жить дляобновлений в ленте и выставлять все напоказ я по-прежнему не собираюсь. Людииногда не понимают в силу ограниченных понятий, что регулярные фото со своейвторой половинкой, лайки и наличие подписки друг на друга – это не обязательныепоказатели наличия счастливой личной жизни. У меня такое понимание об этом.Жаль, что даже наша пресса позволяет себе писать статьи, основанные накомментариях подписчиков под моими фото))) Ну это максимально не солидно))Прошу не лезть в мою жизнь и не распространять сказки. У меня стабильно всехорошо. Мир всем мирным! ;) (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – в гневе накинулась на фанатов девушка.Поклонники напомнили Анастасии, что она и ее молодой человекличности публичные, поэтому внимание прессы к их персонам вполне ожидаемо. "Не надо выставлять свою жизнь на показ, но небыть подписанным друг на друга -как минимум странно 🤷‍♀️","Она меня умиляет просто 😂особое подтверждение "не выставление жизни напоказ" фотка с мереномза 8 млн. типа подарок 😂Тиман за нее порадовался небось 😂", "Чтобы люди не лезли твою жизнь, ты в первую очередь удали все соцсети, что бысоплей не было. Ну а пока, это не возможно )))) живешь не первый год", -писали ей фолловеры.Добавим, что вчера стало известно о том, что певец Тимати и его девушка Анастасия Решетоварасстались. Молодые люди удалили все совместныефотографии из соцсетей и отписали друг от друга. Примечательно, что сделано этобыло почти синхронно.