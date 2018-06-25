Пресс-конференция министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования столицы Исаака Калины по теме Результаты 2017/2018 учебного года состоится в четверг, 28 июня, в 15:00.
Пресс-конференция министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования столицы Исаака Калины по теме "Результаты 2017/2018 учебного года" состоится в четверг, 28 июня, в 15:00.
Директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко
расскажет о динамике результатов московских школ, а также представит итоги
участия москвичей во Всероссийской олимпиаде школьников. Опытом участия в
олимпиаде поделится ученик одной из столичных школ.
О проекте "Мастерская от победителей олимпиады" расскажет
директор Первого московского образовательного комплекса Юрий Мироненко, а
директор самого большого здания школы России Станислава Буробина расскажет о
результатах первого года работы образовательной организации.
Пресс-конференция "Итоги 2017/2018 учебного года" состоится
28 июня в 15:00 по адресу: ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 4
Дополнительная информация для СМИ:
Дата: 28 июня 2018 года. Время: 14:45
Место: Департамент образования города Москвы
Адрес: ул. Большая Спасская, дом 15, корпус 4
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