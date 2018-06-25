Пресс-конференция министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования столицы Исаака Калины по теме Результаты 2017/2018 учебного года состоится в четверг, 28 июня, в 15:00.

Пресс-конференция министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования столицы Исаака Калины по теме "Результаты 2017/2018 учебного года" состоится в четверг, 28 июня, в 15:00.Директор Центра педагогического мастерства Иван Ященкорасскажет о динамике результатов московских школ, а также представит итогиучастия москвичей во Всероссийской олимпиаде школьников. Опытом участия волимпиаде поделится ученик одной из столичных школ.О проекте "Мастерская от победителей олимпиады" расскажетдиректор Первого московского образовательного комплекса Юрий Мироненко, адиректор самого большого здания школы России Станислава Буробина расскажет орезультатах первого года работы образовательной организации.Пресс-конференция "Итоги 2017/2018 учебного года" состоится28 июня в 15:00 по адресу: ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 4Дополнительная информация для СМИ:Дата: 28 июня 2018 года. Время: 14:45Место: Департамент образования города МосквыАдрес: ул. Большая Спасская, дом 15, корпус 4Аккредитация СМИ обязательна по телефонам: 8-499-369-75-25,8-495-366-04-52, 8-916-266-51-98