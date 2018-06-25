25.06.2018

2018-06-25 08:50:22

При столкновении внедорожника с автобусом покалечились люди

В Хабаровске столкнулись внедорожник "УАЗ-Патриот" и маршрутный автобус, передает . В больницу были доставлены восемь человек. "Травмы разные, есть переломы, есть ушибы", – отметили в медицинском учреждении. Обстоятельства ДТП устанавливаются.