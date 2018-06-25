Женщина могла заливать за воротник по десять дней подряд. И артисту это надоело. Он решился на крайние меры.

Женщина могла заливать за воротник по десять дней подряд. И артисту это надоело. Он решился на крайние меры.Уже полтора года не удается погасить конфликт между певцом Вадимом Казаченко и родившей от него поклонницей Ольгой Казаченко. Артист уверяет, что он был вынужден с ней расстаться из-за ее неподобающего поведения – мол, жена и дома не ночевал, и гуляла, и пила страшно."Кодировал ее трижды, – вздыхает Вадим. – Она склонна к алкоголизму. Может уйти в запой на все праздники, а это десять дней, или неделю после дня рождения. Когда мы были мужем и женой, естественно, чувствовал свою ответственность, хотел как лучше".При этом Вадим сильно сомневается, что он – отец ребенка Ольги, который стал камнем преткновения. И если это подтвердится, то дело примет совсем иной оборот. "Если мы проведем второй ДНК-тест, потому что результатам предыдущего мы не верим, может, и не придется платить алименты, – цитирует артиста журнал . – Ведь когда нам отдали первый тест, Ольга втихую забрала конверт и, не вскрывая, заявила о совпадении всех генетических показателей".Прищучить Ольгу хочет и Ирина Аманти, возлюбленная певца. "Что касается ребенка, о котором Ольга Дмитриевна везде твердила, то пора бы перестать играть в "яжемать". Она не знает даже, сколько зубов у сына! И, кстати, продала его еще в утробе НТВ! Но пусть знает: мне есть что о ней сказать. И про то, как она жила с двумя мужиками, и еще много чего!", – заявила.Dni.Ru посчитали разумным позволить Ольга Казаченко ответить на чудовищные обвинения, которые прозвучали в ее адрес. "Эту ложь я слышу уже полтора года, – плачет Ольга. – Как и слова о том, что у нас не было свадьбы, что он не знает, где мои родители, что "это было как в тумане и как будто не с ним". Потом были его показушные жалобы на здоровье, с вызыванием камер вместо скорой помощи, публичное заявление, что сын его, а потом обвинение меня в подделке ДНК-экспертизы, хотя тест проводился дважды и по его заявлению. Были плевки в людей на ток-шоу, нападение на меня в суде... Словом, человек живет в своем придуманном мире. Так может, алкоголик не я, а он? Думаю, в его сознании все как -то перевернулось. Словом, все происходящее только убеждает меня, что я правильно сделала, подав иск о признании его недееспособным. В случае признания, ему помогут, вылечат, и он перестанет чувствовать себя в "тумане" и "как будто это не с ним".