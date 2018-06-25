Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство уроженки Украины Ирина Баракат, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство уроженки Украины Ирина Баракат, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Баракат обратилась к Путину во время "Прямой линии". Она рассказала, что родилась в Одессе, вышла замуж за гражданина Сирии, уехала к нему. В ходе боевых действий в Алеппо работала переводчиком. В 2016 году Баракат была ранена – закрывала своих детей от взрыва. В итоге женщина лишилась ноги и руки, в настоящее время проходит лечение в Петербургской Военно-Медицинской академии.
Она рассказала, что не может получить бесплатно протезы, поскольку является гражданкой Украины. Кроме того, без российского гражданства она не может пригласить из Сирии семью. Ирина попросила президента помочь ей с получением российского гражданства и воссоединением с семьей.