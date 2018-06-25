Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство уроженки Украины Ирина Баракат, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство уроженки Украины Ирина Баракат, указ опубликован на официальном портале правовой информации.Баракат обратилась к Путину во время "Прямой линии". Она рассказала, что родилась в Одессе, вышла замуж за гражданина Сирии, уехала к нему. В ходе боевых действий в Алеппо работала переводчиком. В 2016 году Баракат была ранена – закрывала своих детей от взрыва. В итоге женщина лишилась ноги и руки, в настоящее время проходит лечение в Петербургской Военно-Медицинской академии.Она рассказала, что не может получить бесплатно протезы, поскольку является гражданкой Украины. Кроме того, без российского гражданства она не может пригласить из Сирии семью. Ирина попросила президента помочь ей с получением российского гражданства и воссоединением с семьей.