В понедельник, 25 июня, СМИ сообщили о задержании береговой охраной ФСБ еще одного украинского судна в Азовском море – Медногорск. Противостояние в регионе началось после рейдерского захвата Украиной нашего рыболовецкого судна Норд в марте этого года. Задержание Медногорска, который позже был отпущен, идет в русле мероприятий, проводимых Москвой для обеспечения безопасности судоходства в Азовском море и предотвращения пиратских атак со стороны Незалежной. Между тем эксперты уверены: ситуация в акватории Азова будет оставаться нестабильной до тех пор, пока Киев не свыкнется с мыслью о принадлежности Крыма России.

В понедельник, 25 июня, СМИ сообщили о задержании береговойохраной ФСБ еще одного украинского судна в Азовском море – "Медногорск".Противостояние в регионе началось после рейдерского захвата Украиной нашегорыболовецкого судна "Норд" в марте этого года. Задержание"Медногорска", который позже был отпущен, идет в русле мероприятий,проводимых Москвой для обеспечения безопасности судоходства в Азовском море ипредотвращения пиратских атак со стороны Незалежной. Между тем экспертыуверены: ситуация в акватории Азова будет оставаться нестабильной до тех пор,пока Киев не свыкнется с мыслью о принадлежности Крыма России.О задержании "Медногорска" сообщил на своейстранице в Facebook украинский журналист Андрей Клименко. Произошедшее онназвал подтверждением "кризиса в Азовском море". Кроме того, онпосетовал, что за последнее время это уже 39-е задержанное украинское судно."24.06.18 в 21:30 на расстоянии 14 морских миль (25 км) кюго-востоку от Бердянской косы береговой охраной ФСБ РФ задержан украинскийсухогруз MEDNOGORSK под флагом Украины", – написал журналист. По егословам, корабль следовал из Мариуполя – крупнейшего украинского поста наАзовском море, в порт Южный недалеко от Одессы.Несмотря на то, что украинский суд на прошлой неделенаконец-то разрешил капитану российского судна "Норд", захваченного вконце марта погранслужбой Незалежной, выехать в Крым, Москва, очевидно, ненамерена ослаблять контроль над акваторией Азовского моря и по всей южнойгранице, справедливо ожидая очередной провокации со стороны Киева. К тому же вначале июня Украина начала военные учения в своей части Азова, а это значит,что от Киева в любой момент можно ждать новых нападений на российские суда.А чтобы президент Украины Петр Порошенко и его соратники не расслаблялись, в Москве,видимо, решили напомнить, что кризисная ситуация в Азовском море после окончания инцидента с "Нордом" не заканчивается, и, в случае новых провокаций, Россия готоваответить максимально эффективно. Благо, опыт "приведения в чувство" наших юго-западных соседей уже есть.Так, после захвата "Норда" Москва задержала у мысаТарханкут на западном побережье Крыма украинский рыболовецкийтраулер "ЯМК-0041". По данным российских пограничников, суднозанималось браконьерством. В конце мая на траверзе Бердянска были задержаны ещедва украинских судна, следовавших из Мариуполя. В Киеве закатили истерику,заявив, что Москва развязала настоящую экономическую войну, однако забылиупомянуть, что действия России были лишь ответом на тот беспредел, которыйустроили украинские власти на наших южных рубежах.Напряженность на российско-украинской водной границе вЧерном и Азовском морях будет сохраняться до тех пор, пока Украинаокончательно не смирится с мыслью, что Крым является российским регионом,уверен директор Центра политологических исследований Финансовогоуниверситета Павел Салин.По его словам, запуск Крымского моста стал неприятнойнеожиданностью для Украины. "Он кардинально изменил ситуацию собеспеченностью полуострова и его изолированностью от остальной части России.Все эти скандалы, которые имеют место быть в Черном и Азовском морях,проистекают от нежелания Киева признавать тот факт, что сферы влияниясместились, что Крым теперь экономически гораздо больше зависит от остальнойроссийской территории, нежели чем от Украины", – сказал политолог в беседес корреспондентом Dni.Ru.Салин полагает, что ситуация в акватории продолжитоставаться напряженной до тех пор, пока не изменится ситуация вокруг Крыма сточки зрения международного признания его воссоединения с Россией в 2014 году. "Думаю,что в ближайшие несколько лет инциденты в Азовском и Черном морях будутповторяться. Но должно пройти какое-то время, чтобы украинцы привыкли к тому,что зоны судоходства и, следовательно, экономической активности в регионеизменились", – резюмировал аналитик.