Мужчина обвиняется по статье - мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах
Мужчина обвиняется по статье - мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах
19 июня 35-летний житель Камешково посетил суд в качестве свидетеля.
По данным пресс-службы суда, мужчина был с похмелья. В зале суда он начал нецензурно выражаться, не обращаяя внимания на замечания приставов. В результате мужчину задержали сотрудники полиции.
Выяснилось, что обвиняемый уже несколько раз привлекался к административной ответственности по такой же статье и не оплачивал назначенный судом штраф. В этот раз мужчина получил более суровое наказание, в виде административного ареста на пять суток.