Мужчина обвиняется по статье - мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах

Мужчина обвиняется по статье - мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах19 июня 35-летний житель Камешково посетил суд в качестве свидетеля.По данным пресс-службы суда, мужчина был с похмелья. В зале суда он начал нецензурно выражаться, не обращаяя внимания на замечания приставов. В результате мужчину задержали сотрудники полиции.Выяснилось, что обвиняемый уже несколько раз привлекался к административной ответственности по такой же статье и не оплачивал назначенный судом штраф. В этот раз мужчина получил более суровое наказание, в виде административного ареста на пять суток.