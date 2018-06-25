Мужчине назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы

Мужчине назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободыКостромкой суд вынес приговор 35-летнему жителю города, обвиняемому в краже с незаконным проникновением в жилище.Осужденный в нетрезвом состоянии проник в квартиру своего знакомого и похитил сумку с электрооборудованием. Преступлению предшествовало веселое застолье, в результате которого между мужчинами произошел конфликт. Пострадавший обвинил костромича в краже наушников. Осужденный вернулся в квартиру, чтобы поговорить, но поняв, что хозяина квартиры нет, он решил украсть имущество.Суд назначил костромичу наказание в виде лишения свободы на два года и один месяц с отбыванием в исправителной колонии особого режима. Приговор был обжалован, но остался без изменении и уже вступил в силу.