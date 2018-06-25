Эксперты и деятели спорта дали прогноз на заключительный матч россиян в рамках группового турнира ЧМ-2018 против Уругвая. По мнению большинства специалистов, у отечественных спортсменов есть единственный беспроигрышный вариант – показать агрессивную игру.
Эксперты и деятели спорта дали прогноз на заключительный матч россиян в рамках группового турнира ЧМ-2018 против Уругвая. По мнению большинства специалистов, у отечественных спортсменов есть единственный беспроигрышный вариант – показать агрессивную игру.
Бывший нападающий "Динамо" и тренер, взявший с олимпийской сборной России по футболу золото ОИ-88 в Сеуле Анатолий Бышовец назвал предстоящий матч "бескровным побоищем". "Помашут немножко руками, может быть, обменяются мячами", – заявил эксперт.
По мнению Бышовца, сборная Уругвая —
полное разочарование и "команда слесарей", передает "Московский Комсомолец". Специалист убежден, что ни одна из команд не прыгнет выше головы. "Нельзя говорить, что это будет договорная ничья, но никто убиваться не будет. У нас солидное преимущество по разнице мячей, поэтому мы выйдем с первого места", – резюмировал он.
Президент Клуба истории спорта Александр Любимов, в свою очередь, полагается на статистику, которая говорит не пользу российской команды. Он напомнил, что если футбольные сборные отлично показывают себя в первых матчах, то в дальнейшем везение, как правило, покидает их. Однако Любимов добавил, что это всего лишь статистика и "надо верить в нашу команду", передает .
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что встреча завершится вничью. "Сборная Уругвая напичкана большими мастерами. Если Кавани со своим партнером выйдет на свой уровень, то нам будет сложно в обороне. В средней линии тоже достаточно хороших игроков", – убежден специалист.
Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев, в отличие от коллег, смотрит на шансы национальной команды с более приличной долей оптимизма. "Если наши будут атаковать – получится игра. Главное в футболе – это движение. С учетом того, как россияне показали себя в предыдущих играх, то должны сегодня выиграть со счетом 2:0", – спрогнозировал экс-защитник ЦСКА.
Напомним, что Россия готовится к встрече в заключительном матче группового раунда ЧМ-2018 с футболистами Уругвая. Игра состоится 25 июня в 17:00 в Самаре.