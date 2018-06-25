Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев увидел неопознанный летающий объект. По его мнению, он несет смерть всему живому на Земле.

Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев увидел неопознанныйлетающий объект. По его мнению, он несет смерть всему живому на Земле.ОгромноеНЛО россиянин заметил 24 июня. Его зафиксировала камера Международнойкосмической станции (МКС).Дегтеревпредположил, что это может быть астероид. Потом уфолог-любитель понял, что объект отражает лучи Солнца иобладает сферической формой."Сперва япринял его за Луну, но очень быстро понял свою ошибку. НЛО появился с другогокрая Земли. Не там, где обычно восходит Луна", – сообщил россиянин на блоге-платформеСont.ws. Валентин Дегтерев считает, что НЛО, скорее всего,сделан из металла."Он еще приближается к Земле.И виден пока только из космоса",— заявил он. ЖительНижнего Тагила посчитал, что подобное явление может грозить гибельючеловечества. Приэтом МКС выключилакамеры и прекратилапередачу сигнала, когда Дегтерев следил за приближением загадочногообъекта.Напомним, ранее стали известныдетали инцидента 2004 года, когда истребитель ВВС США F/A-18 Super Hornetвстретил неопознанный летающий объект, названный Tic Tak. Детали инцидента былиопубликованы в развернутом отчете. Отмечается, что подобные встречи неединичны. ВВС США неоднократно засекали НЛО в том же районе в течение шестидней в ходе военные учений. Идентифицировать объект и отследить траекторию егопередвижения так и не удалось.