Британский футбольный обозреватель NY Times Рори Смит едва не упал в голодный обморок в поезде по дороге из Екатеринбурга в Самару. Журналист не додумался взять с собой никакой еды, кроме вафель.

Британский футбольныйобозреватель "NY Times" Рори Смит едва не упал в голодный обморок в поезде по дороге из Екатеринбурга в Самару. Журналист недодумался взять с собой никакой еды, кроме вафель.На счастье Рори, ему попалась сердобольная соседка поплацкартному вагону, которая ехала с дочерью. Об этой истории репортер рассказална своей странице вTwitter.Сначала журналиста сводил с ума запах вареных яиц и маринованныхогурцов, которые уплетали мата и дочь. Заметив,что сосед ничего не ест, россиянка стала предлагать ему огурцы, помидоры, хлеб,колбасу и фрукты.По словам Смита,наличных денег у него с собой не было, поэтому он не мог поесть в вагоне-ресторане."А там можно было поесть спагетти или сэндвичи", – пожаловался он. "Всем своим видом она показывала, что я должен есть. Потом онадостала кекс и тоже предложила мне. Я все съел, это было потрясающе", – вспоминаетбританец об угощении русской женщины.В завершении соседка по плацкарту дала журналистуклубничное печенье, хотят тот показал ей жестами, что его живот уже полон. Ноего увещевания были проигнорированы: россиянка положила угощение в его сумку.Иностранец предположил,что такого с ним бы не произошло в британском поезде. "Спасибо, леди. Ешьтеяйца, которые вы так любите, сколько угодно", – подытожил Смит.