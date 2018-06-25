Британский футбольный
обозреватель NY Times Рори Смит едва не упал в голодный обморок в поезде по дороге из Екатеринбурга в Самару. Журналист не
додумался взять с собой никакой еды, кроме вафель.
Британский футбольный
обозреватель "NY Times" Рори Смит едва не упал в голодный обморок в поезде по дороге из Екатеринбурга в Самару. Журналист не
додумался взять с собой никакой еды, кроме вафель.
На счастье Рори, ему попалась сердобольная соседка по
плацкартному вагону, которая ехала с дочерью. Об этой истории репортер рассказал
на своей странице в
Twitter.
Сначала журналиста сводил с ума запах вареных яиц и маринованных
огурцов, которые уплетали мата и дочь. Заметив,
что сосед ничего не ест, россиянка стала предлагать ему огурцы, помидоры, хлеб,
колбасу и фрукты.
По словам Смита,
наличных денег у него с собой не было, поэтому он не мог поесть в вагоне-ресторане.
"А там можно было поесть спагетти или сэндвичи", – пожаловался он. "Всем своим видом она показывала, что я должен есть. Потом она
достала кекс и тоже предложила мне. Я все съел, это было потрясающе", – вспоминает
британец об угощении русской женщины.
В завершении соседка по плацкарту дала журналисту
клубничное печенье, хотят тот показал ей жестами, что его живот уже полон. Но
его увещевания были проигнорированы: россиянка положила угощение в его сумку.
Иностранец предположил,
что такого с ним бы не произошло в британском поезде. "Спасибо, леди. Ешьте
яйца, которые вы так любите, сколько угодно", – подытожил Смит.