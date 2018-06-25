23-24 июня в Суздальском районе Владимирской области прошли 35-й чемпионат Европы и 7-ой Открытый чемпионат России по пахоте. «Ростелеком» выступил партнёром мероприятий, обеспечив «под ключ» ..

23-24 июня в Суздальском районе Владимирской области прошли 35-й чемпионат Европы и 7-ой Открытый чемпионат России по пахоте. «Ростелеком» выступил партнёром мероприятий, обеспечив «под ключ» стабильную и бесперебойную проводную и беспроводную связьдля организаторов и участников.Специалисты провайдераорганизовали зону Wi-Fiв палаткахсудейского штаба, оргкомитета, консультационного центра, конференц-зала, пресс-центра и на прилегающей территории, а также обеспечил возможность видеотрансляции мероприятияна сайт организаторов на скорости до 200 Мбит/с.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Сложность заключалась в том, что чемпионат проходил в поле, где отсутствует необходимая инфраструктура. Тем не менее, наши специалисты оперативно осуществили сборку, монтаж и настройку оборудования, а затем обеспечивали работоспособность каналов связи на протяжении всего мероприятия. Преимущество системы, построенной «Ростелекомом» на чемпионате,– в гарантированной передаче сигнала между стационарными объектами в любых погодных условиях».35-й чемпионат Европы и 7-ой Открытый чемпионат России по пахоте собрали в Суздальском районе более трёх тысяч участников и гостей из более чем 20 стран. Благодаря качественной связи от «Ростелекома», все они могли онлайн общаться и делиться эмоциями и впечатлениями.Услуги по беспроводному доступу в интернет от «Ростелекома» включают в себя множество возможностей для комфортного пребывания и работы в сети.Например, абонентам сервиса «Управляемый Wi-Fi» доступно управление настройками сетей, размещение рекламной и справочной информации на приветственной странице, проведение маркетинговых опросов, ведение статистики посещений и многое другое.