Наталья Немчинова обрела популярность после того, как иностранные фотографы засняли ее на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Теперь девушка опровергает обвинения в съемках в порно.

Наталья Немчинова обрелапопулярность после того, как иностранные фотографы засняли ее на церемонииоткрытия чемпионата мира по футболу. Теперь девушка опровергает обвинения всъемках в порно.Фото Натальи моментально облетеловсе мировые таблоиды, а в Сети ее называли самой красивой болельщицей. Чутьпозже интернет-обыватели узнали в ней знаменитую актрису фильмов для взрослых.Немчинова никогда не давала интервью,однако после заявлений в прессе и соцсетях она решилась высказаться. Девушка заявила,что в порно никогда не снималась: "Наверное, кто-то расстроится, но я никогдане работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут – неправда".По словам Натальи, десятки откровенных фото в интернете ни чтоиное как месть бывшего возлюбленного. А псевдонимы, которые ей приписывают —это чья-то больная фантазия. "Я тоже видела эту информацию. Только самихфильмов нигде нет. И еще, я долго удивлялась, какой же надо фантазией обладать,чтобы придумывать псевдонимы. На самом деле история с моими фотографиями,давняя. Пять лет назад у меня был молодой человек. Мы расстались. Он началмстить. Скинул одно видео в интернет, и с тех пор пошло-поехало, как снежныйком. Вот тогда он и выложил все мои снимки. Я никогда не работалапорноактрисой, не продавала себя", – отметила Немчинова.У красотки высшее гуманитарное образование. Раньше она была моделью, а сейчас работает фитнес-клубе. Также Наталья добавила,что у нее нет официальных страниц в соцсетях, но она планирует черезнеделю-другую создать аккаунт в Instagram. Немчинова пыталась удалить свои откровенные фото из Сети, но это оказалось практически невозможно, сообщает сайт "Комсомольская правда".