Наталья Немчинова обрела
популярность после того, как иностранные фотографы засняли ее на церемонии
открытия чемпионата мира по футболу. Теперь девушка опровергает обвинения в
съемках в порно.
Наталья Немчинова обрела
популярность после того, как иностранные фотографы засняли ее на церемонии
открытия чемпионата мира по футболу. Теперь девушка опровергает обвинения в
съемках в порно.
Фото Натальи моментально облетело
все мировые таблоиды, а в Сети ее называли самой красивой болельщицей. Чуть
позже интернет-обыватели узнали в ней знаменитую актрису фильмов для взрослых.
Немчинова никогда не давала интервью,
однако после заявлений в прессе и соцсетях она решилась высказаться. Девушка заявила,
что в порно никогда не снималась: "Наверное, кто-то расстроится, но я никогда
не работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут – неправда".
По словам Натальи, десятки откровенных фото в интернете ни что
иное как месть бывшего возлюбленного. А псевдонимы, которые ей приписывают —
это чья-то больная фантазия. "Я тоже видела эту информацию. Только самих
фильмов нигде нет. И еще, я долго удивлялась, какой же надо фантазией обладать,
чтобы придумывать псевдонимы. На самом деле история с моими фотографиями,
давняя. Пять лет назад у меня был молодой человек. Мы расстались. Он начал
мстить. Скинул одно видео в интернет, и с тех пор пошло-поехало, как снежный
ком. Вот тогда он и выложил все мои снимки. Я никогда не работала
порноактрисой, не продавала себя", – отметила Немчинова.
У красотки высшее гуманитарное образование. Раньше она была моделью, а сейчас работает фитнес-клубе. Также Наталья добавила,
что у нее нет официальных страниц в соцсетях, но она планирует через
неделю-другую создать аккаунт в Instagram. Немчинова пыталась удалить свои откровенные фото из Сети, но это оказалось практически невозможно, сообщает сайт "Комсомольская правда".