Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии в воскресенье сбила в небе над Эр-Риядом две баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена мятежниками-хуситами (сторонники движения Ансар Аллах).

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии в воскресенье сбила в небе над Эр-Риядом две баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). Ракеты были перехвачены на подлете к саудовской столице, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".Со своей стороны хуситы заявили, что выпустили две баллистические ракеты "Буркан" по информационному центру Минобороны Саудовской Аравии и другим стратегическим объектам в Эр-Рияде.За последние месяцы саудовская ПВО, по данным коалиции во главе с Саудовской Аравией, сбила в общей сложности более 100 баллистических ракет, выпущенных хуситами. 9 июня такая ракета убила на юго-западе страны двух мирных жителей.Коалиция проводит в Йемене операцию "Буря решимости" против хуситов, установивших контроль над значительной частью страны, с марта 2015 года. Операцию поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.14 июня текущего года аравийская коалиция совместно с йеменскими правительственными силами начала операцию "Золотая победа", направленную на захват стратегически важного порта Ходейда, который также находится под контролем хуситов.