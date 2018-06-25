Сборная России потерпела первое поражение в групповом этапе чемпионата мира по футболу. Уругвай буквально разбил команду Станислава Черчесова.

Сборная России потерпела первое поражение в групповом этапе чемпионата мира по футболу. Уругвай буквально разбил команду Станислава Черчесова.Матч в Саратове начался очень активно. Первый гол в ворота Акинфеева залетел на десятой минуте: со штрафного забил главный нападающий сборной Уругвая Луис Суарес.Россияне начали активнее идти в атаку, но и это не помогло. Уже на 23-й минуте дальним ударом забивает Диего Лашальт. Мяч предательски залетел после двух рикошетов от двух защитников нашей сборной. В итоге гол был засчитан на Дениса Черышева."Сейчас уже можно играть более раскованно – бояться теперь точно нечего", – отметили комментаторы Первого канала. Российские футболисты будто бы из услышали, но играть лучше не стали. Нелепые ошибки в середине и на своей половине поля привели к тому, что было создано еще несколько опасных моментов.На 35-й минут, будто бы добивая болельщиков, совершает нарушение крайний защитник Игорь Смольников. Грубый подкат сзади, вторая желтая карточка – Россия завершает первый тайм в меньшинстве.Тут же тренер Станислав Черчесов проводит замену: он убрал с поля Дениса Черышева и вывел Марио Фернандеса. Это команду не спасло – первая половина встречи завершилась со счетом 0:2 с сильным доминированием сборной Уругвая.Произошла замена и в перерыве. "Краснодарец" Юрий Газинский на поле уже не вернулся, а вместо него вышел игрок "Зенита" Далер Кузяев.Во втором тайме гости уже не так спешили. Уругвайцы как могли тянули время, а россияне пытались реализовать немногочисленные моменты. "Вялая атака", – так комментаторы охарактеризовали поведение "небесных олимпийцев".На 60-й минуте Станислав Черчесов пошел ва-банк и решил играть в два нападающих. На помощь Артему Дзюбе вышел Федор Смолов, но счет на табло упрямо не менялся.За десять минут до конца встречи уругвайцы упустили шанс довести счет до разгромного. Из-за ошибки Ильи Кутепова нападающим гостей удалось убежать в быструю контратаку. Подвел форварда неточный пас – ударить по воротам так и не получилось.Казалось, что за пять минут до свистка сборная сможет забить хотя бы гол престижа. Смолов технично убрал сразу двух защитников, отдал на Дзюбу, но вратарь уругвайцев прочитал передачу.Нокаутирующий удар был нанесен на 89-й минуте. Эдинсон Кавани смог пробить Игоря Акинфеева после отскока.В итоге игра завершилась со счетом 0:3. Сборная России в меньшинстве достойно боролась, но так и не смогла распечатать ворота Уругвая.Гости из Южной Америки устроили россиянам настоящую порку. Остается надеяться, что поражение станет своего рода холодным душем и только взбодрит команду Станислава Черчесова.