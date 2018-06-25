Соединения Северного флота России вернулись из самого крупного за последнее десятилетие похода. В нем принимали участие 20 летательных аппаратов, 36 кораблей. Среди них, например, ракетный крейсер Маршал Устинов, большой противолодочный Североморск, эсминец Адмирал Ушаков, десантные суда Кондопога.

Соединения Северного флота России вернулись из самого крупного за последнее десятилетие похода. В нем принимали участие 20 летательных аппаратов, 36 кораблей. Среди них, например, ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный "Североморск", эсминец "Адмирал Ушаков", десантные суда "Кондопога" и Георгий Победоносец", а также атомные и дизель-электрические подводные лодки.С земли их поддерживали подразделения морской пехоты, плюс 150 береговых ракетных комплексов, систем ПВО и артиллерийских установок, сообщает пресс-служба Министерства обороны.За время маневров все корабли прошли около 10 тысяч морских миль, уточняют военные. Попутно группировка Северного флота училась отражать нападение с воздуха, искать подлодки условного противника, ставить минные поля и высаживать морскую пехоту.