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<a href="http://33live.ru/novosti/25-06-2018-shtrafy-za-narusheniya-pdd-budut-spisyvat-bez-vedoma-narushitelej.html" target="_blank">Штрафы за нарушения ПДД будут списывать без ведома нарушителей</a> - Правительство собирается усовершенствовать схемы взаимоотношений банков и судебных приставов путем нового закона. Предусмотрена в нем и возможность для приставов автоматически списывать штрафы со счета нарушителя без возбуждения производства.