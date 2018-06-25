Прошла одна неделя из двух, данных Ангеле Меркель на решение проблемы мигрантов, на что не хватило трех лет. Отсчет времени пошел 18 июня, когда она и ее главный внутренний противник Хорст Зеехофер, министр внутренних дел и лидер баварского ХСС, поставили конфликт на паузу.

Прошла одна неделя из двух, данных Ангеле Меркель на решение проблемы мигрантов, на что не хватило трех лет. Отсчет времени пошел 18 июня, когда она и ее главный внутренний противник Хорст Зеехофер, министр внутренних дел и лидер баварского ХСС, поставили конфликт на паузу.Они вышли к прессе одновременно (она — в Берлине, он — в Мюнхене), чтобы ни у кого не было возможности ответить оппоненту — получить преимущество в межпартийном споре ХДС с ХСС, грозящем разрушить политическую систему Германии. Эти партии все еще сестры, но с памятной осени 2015 года они уже не подружки. И что случится, если пройдет и вторая неделя, а на руках у Меркель, как и раньше, будет нулевой результат?"После саммита Европейского совета 1 июля пройдет заседание президиума и федерального руководства ХДС, на котором мы обсудим результаты переговоров, от которых будут зависеть наши дальнейшие действия. Это означает, что автоматизмов нет. ХДС сначала обсудит дальнейшие действия внутри партии, а затем с ХСС", — заявила Меркель.С точки зрения баварцев, обсуждать дальше нечего: вводить контроль на границах, по крайней мере, Баварии, а остальные пусть сами разбираются."Пограничной службе Баварии необходимо предоставить дополнительные полномочия для более активных совместных действий с федеральной полицией по контролю на баварско-австрийской и других границах", — сказал Хорст Зеехофер.Кроме Австрии Бавария граничит с Чехией и краешком со Швейцарией, но еще она граничит с немецкими землями: Саксонией, Тюрингией, Гессеном и Баден-Вюртембергом, откуда тоже идут потоки мигрантов. Уж не попахивает ли здесь известным баварским сепаратизмом? К тому же в прессе уже говорят о том, что в случае окончательного раскола консерваторов на октябрьских выборах в Баварии партия Меркель может нарушить границу политических владений ХСС и вторгнуться туда отдельным списком. Кто знает, на что пойдет ХСС в целях обороны: к осени сепаратистский душок может стать заметно сильнее. Особенно, если к тому моменту канцлера Германии все еще будут звать Ангела Меркель."На берлинской сцене ставят драму о конце правления канцлера. Кто в финале возьмет на себя роль убийцы королевы?" – пишет Spiegel.Возможно, эту роль поделят многие. Немецкие газеты пишут, что ХСС гонит перед собой Меркель. Но ХСС явно не один: канцлера обложили с разных сторон по правилам настоящей королевской охоты — с егерями, борзыми и зрителями. Сейчас привал, и пока охотники снова заряжают ружья, дичь петляет и пытается уйти от погони, заметая следы толстой чековой книжкой.Теперь вот прибежала в Брюссель, где собрались 16 из 28 стран на мини-саммит ЕС, где страдающая от мигрантов Италия ничего подписывать не собирается, но вдруг деньги решат. Меркель сейчас очень щедрая: в Ливане и Иордании пообещала кредиты, чтобы сдерживали миграцию, королю Абдулле Второму посулила целых 100 миллиардов долларов. Это просто сон для взрослых.Или Макрон. Президент Франции спал и видел общий бюджет Еврозоны, накаченный немецкими деньгами, которыми можно будет затыкать долговые бреши евроаутсайдеров. В обмен на поддержку в миграционных вопросах Меркель теперь согласилась на это, хотя раньше Берлин сильно сопротивлялся."Мы стараемся принять бюджет Евросоюза, который начнет работать уже в среднесрочной перспективе", — сказала Меркель."Это вполне реальный бюджет с ежегодным расчетом прибыли и расходов, который формируется после обсуждения со странами-членами Еврозоны и контролируется еврокомиссией. Мы, конечно же, будем работать с нашими партнерами по расширению бюджета", — отметил Макрон.Бюджет Еврозоны с 2021 года. Несколько миллиардов. Хотя понятно, что истинный его размер будет зависеть от масштаба проблем еврозоны. "Трансферный союз": когда Меркель уйдет, немцы будут платить за ее сегодняшнее проблемы. Для ЕС это, наверное, хорошо, а внутренние противники Меркель вставляют в обойму еще одни патрон."Эта политическая торговля вообще не вызывает у ХСС радости. Увязка миграционного вопроса с бюджетом Еврозоны не соответствует взглядам главы ХСС Зеехофера. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать следующий принципиальный спор между ХДС и ХСС", — подчеркивает газета Handelsblatt.Самое неприятное, что Меркель сейчас дорого покупает то, что работать в масштабе Евросоюза не будет: "Вышеградская четверка" — Венгрия, Чехия, Словакия Польша и явно сочувствующая им Австрия — не станет, конечно, возражать, чтобы европейский банкет оплачивала Германия, но беженцев принимать не будет, и если что, последует примеру Баварии."Если министр внутренних дел Германии Зеехофер решит усилить контроль на германо-австрийской или германо-чешской границе от нашествия мигрантов, тогда и к ним, скорее всего, присоединиться Австрия. В этом случае и мы поступим так же", — заявил Андрей Бабиш, премьер Чехии."Мы понимаем, что у некоторых стран есть свои внутренние проблемы, но это не должно привести ко всеевропейской спешке. ЕС — это сложная система институтов, и спешка приведет лишь к хаосу", — уверен премьер Венгрии Виктор Орбан."Вышеградская четверка" не видит смысла во встрече в Брюсселе, которую в пожарном порядке инициировала Меркель, поскольку скоро и так плановый саммит ЕС. Кстати, уполномоченный созывать подобные встречи поляк, председатель Евросовета Туск и сам отказал по этой причине Меркель, мол, не надо сепаратных переговоров. Пришлось вмешиваться главе Еврокомиссии Юнкеру. Это он активно помогает канцлеру Германии, которая всегда была опорой евробюрократии, а теперь еще и такая податливая, уязвимая: когда еще у Брюсселя будет такой человек в Берлине?Юнкер защищает Меркель от всех. Например, от Трампа. "Трамп не сместит Меркель. Это может произойти, чего не хотелось бы, только при участии немецких избирателей, а не господина Трампа. Он может управлять США, а не Европой", — сказал Юнкер.Президент США, между тем, явно не планирует пропустить веселье — он душой и Twitter на стороне Зеехофера. Недавно Трамп развернул широкомасштабную травлю Меркель, не оставляющую в этом никаких сомнений. За серией постов о том, что немецкие власти своей миграционной политикой ввергли страну в культурный шок и криминальный хаос, последовал еще один, наверное, самый неприятный для Меркель. В ответ на повышение пошлин на ввоз в США стали и алюминия Евросоюз поднял тарифы для импортеров американских джинсов, виски и мотоциклов. Трампу это и нужно было: теперь он выдвигает заранее невыполнимые требования."Основываясь на тарифах и торговых барьерах, давно введенных в отношении США и их великих компаний и рабочих Европейским Союзом, если эти тарифы и барьеры не будут в скором времени устранены, мы введем 20% тариф на все их автомобили, ввозимые в США. Делайте их здесь!" – заявил президент США.Этим ультиматумом Трамп вбивает еще одни клин между Германией и остальной Европой, которая нужна ему как рынок сбыта американских автомобилей, ширпотреба, оружия и газа, а не наоборот. Без мощной Германии полмиллиарда потребителей — в кармане у США. Убрать Меркель с ее европоцентризмом, поддержать национально ориентированных политиков вроде Курца и Зеехофера, заново прочертить старые или даже провести новые границы. Трампу точно не нужна единая Европа, но кто сказал, что ему нужна единая Германия: его твист — это еще и клин между Баварией с BMW и Audi и остальной Германией с Volkswagen и Mercedes.Наверное, Меркель напрасно подарила ему старинную гравюру с изображением города его предков: это и правда могло напомнить Трампу, что его прадеды жили в Германии, в той ее части, которая была суверенным Королевством Бавария.Это фантастика, конечно, но многое из того, что сейчас происходит, еще год назад прозвучало бы фантастически. Возможно, Ангеле Меркель еще как-то удастся избежать злой участи и даже превратиться из добычи в охотника. Но это вряд ли. Крах канцлера и нынешнего правительства многие считают неизбежным. Младшие партнеры по коалиции, социал-демократы, начинают подготовку к досрочным парламентским выборам.