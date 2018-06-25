Глава информационной службы сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал слухи о том, что нападающий Мохаммед Салах готов покинуть команду. По его словам, данная информация не соответствует действительности.

Глава информационной службысборной Египта Усама Исмаил прокомментировал слухи о том, что нападающий Мохаммед Салах готов покинуть команду. По его словам, даннаяинформация не соответствует действительности.Усама Исмаил сообщил, чтофутболист находится на тренировочной базе вместе со своими коллегами. Онотметил, что звезда команды присутствовал на всех матчах.Также руководительинформационной службы опроверг слухи о том, что спортсмен собирается покинутьрасположение сборной после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. "Он ничего такого не сообщал руководствуделегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN этаинформация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в егоTwitter", – цитирует Исмаила .Ранее западное издание сообщило, чтоСалах считает, что его использовали в Чечне и не хочет затрагивать темы,которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либополитического образа. В свою очередь начальник пресс-службыПравительства Чеченской Республики Альви Каримов заявил, что информация, будтоглава республики Рамзан Кадыров использует пребывание сборной Египта в республикев политических целях, – это "фальшь и выдумка".Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июняпо 15 июля. Церемония открытия состоялась на стадионе "Лужники" вМоскве. Россияне выиграли у египтян во втором матче мундиаля. Матчпрошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:1.