Глава информационной службы
сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал слухи о том, что нападающий Мохаммед Салах готов покинуть команду. По его словам, данная
информация не соответствует действительности.
Глава информационной службы
сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал слухи о том, что нападающий Мохаммед Салах готов покинуть команду. По его словам, данная
информация не соответствует действительности.
Усама Исмаил сообщил, что
футболист находится на тренировочной базе вместе со своими коллегами. Он
отметил, что звезда команды присутствовал на всех матчах.
Также руководитель
информационной службы опроверг слухи о том, что спортсмен собирается покинуть
расположение сборной после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. "Он ничего такого не сообщал руководству
делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта
информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его
Twitter", – цитирует Исмаила .
Ранее западное издание сообщило, что
Салах считает, что его использовали в Чечне и не хочет затрагивать темы,
которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо
политического образа. В свою очередь начальник пресс-службы
Правительства Чеченской Республики Альви Каримов заявил, что информация, будто
глава республики Рамзан Кадыров использует пребывание сборной Египта в республике
в политических целях, – это "фальшь и выдумка".
Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня
по 15 июля. Церемония открытия состоялась на стадионе "Лужники" в
Москве. Россияне выиграли у египтян во втором матче мундиаля. Матч
прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:1.